Luego de las renuncias ocasionadas por el caso de Miriam N., la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAVI) reportó vacantes en nueve de sus 80 plazas, de acuerdo con información de la Secretaría de Gobernación estatal.

Con su tamaño, la CEEAVI tiene un presupuesto de 33 millones 629 mil 337 pesos para 2022, de acuerdo con la Ley de Egresos para el Estado de Puebla.

Entre las bajas confirmadas por el gobernador, Miguel Barbosa Huerta, se encuentran la de Miriam Itzel Chávez Gómez, encargada de despacho, quien ocupaba ese puesto desde febrero de 2020, además de Mario O., abogado que, en lugar de asesorar a la víctima, abusó sexualmente de ella.

De la misma forma tomé protesta a la ciudadana Miriam Itzel Chávez Gómez, como encargada de despacho de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, quien asistirá las facultades que la ley le confiere. (1/2) pic.twitter.com/PbDJlDakRV — David Méndez Márquez (@DavidMendezPue) February 27, 2020

Miriam N. no recibió ayuda por parte de la CEEAVI, tras sufrir violencia vicaria por parte de Ramón N., su expareja, quien también violó y embarazó a una de sus hijas, todo en el municipio de Huauchinango.

El organismo tiene oficinas en los municipios de Puebla, Huachinango, Izúcar de Matamoros, Oriental, Teziutlán, Zacapoaxtla, Cholula, San Martín Texmelucan, Tehuacán y Zacatlán.

La comisión fue creada como organismo público descentralizado sectorizado a la Secretaría de Gobernación estatal, con la obligación de atender a las víctimas de delitos del fuero común o de violaciones a derechos humanos cometidas por servidores públicos.

Presupuesto

Un incremento de 3 millones 450 mil 639 pesos tuvo en su presupuesto para 2022, la CEEAVI de Puebla.

De acuerdo con la Plataforma Nacional de Transparencia, al 31 de diciembre de 2021, gastó recursos por 30 millones 178 mil 698 pesos, de los que 5 millones 358 mil 636 se utilizaron en sueldo base al personal de confianza y 13 millones 370 mil 880 en otras compensaciones.

Otros rubros registrados, son: un millón 393 mil 245 pesos destinados a aportaciones al ISSSTEP, 648 mil 715 pesos para aguinaldos y gratificaciones de fin de año, además de 119 mil 996 pesos en productos alimenticios para personal en las instalaciones de las dependencias y entidades.

En la Ley de Egresos 2022, la CEEAVI tiene recursos asignados por 33 millones 629 mil 337 pesos, es decir, 3 millones 450 mil 639 pesos más que lo reportado un año antes.

Sin directora

El 27 de febrero de 2020, Miriam Itzel Chávez Gómez se convirtió en la encargada de despacho de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, puesto en el que se quedó hasta que tuvo que renunciar esta semana, tras el escándalo por el caso Miriam.

Antes de ocupar ese sitio, la funcionaria fue directora general de Protección a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad de la Fiscalía General del Estado, instancia que desapareció en marzo de ese año para transferir sus funciones a la CEEAVI.

Sin ayuda en Atlixco

Enrique, cuyo nombre real no es ese, a petición del entrevistado, llegó muy temprano desde la región de Atlixco, a las oficinas centrales de la CEEAVI en la 17 Poniente 1701 de Puebla capital.

Tuvo que acudir para solicitar que el asesor legal que le asignaron a principios de agosto, se digne a atenderlo.

En tres ocasiones lo ha dejado “plantado”, por lo que ya no sabe a quién acudir para solucionar un caso de despojo de tierras que tiene seis años “atorado” en el Ministerio Público.

“Me acaban de decir que el abogado me atiende a la 1:30 en Atlixco, pero ya no me va a dar tiempo llegar”, se queja el hombre de 71 años de edad.

Aunque acepta que la gente en la CEEAVI es amable, también recuerda que su abogado no le ha dado atención desde hace casi un mes.