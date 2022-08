El Consejo General del Instituto Electoral del Estado (IEE) aprobó un presupuesto para las actividades ordinarias de los partidos políticos por 307 millones de pesos; Morena apuesta a la desaparición del órgano electoral, con la reforma federal y que no sea necesario aplicarlos.

Durante la sesión ordinaria, en la cual se declaró un receso en "asuntos generales", los consejeros presentaron el proyecto de financiamiento para actividades ordinarias de los partidos políticos en conjunto, el cual tendrá un incremento de cerca de veinte millones de pesos, ya que para este año la bolsa es de 281 millones 762 mil 71 pesos.

Para 2023 en un año no electoral el monto a ejercer por parte de los ocho partidos con registro nacional, y uno estatal, será de 307 millones, 927 mil 892 pesos.

El representante de Morena, Alfonso Rodríguez Bermúdez, señaló que es excesivo, y espera que se dé la reforma electoral, con lo cual ya no habrá ese tipo de gastos, indicando que en el caso de su partido devolverán una parte de las mismas.

En otro punto del orden del día se acordó descontar a Morena el 50 por ciento de sus prerrogativas de manera mensual, hasta cubrir la cantidad que no reintegró del gasto no ejercido en las campañas de 2021.

Los consejeros señalaron que por ley el financiamiento público que no se ejerce para las campañas políticas, tiene que devolverse.

Sanción al partido Antorchista

En tanto, la fuerza política denominada “Podemos Puebla”, que buscó ser partido político entre 2019-2020, recibió una amonestación pública por irregularidades y opacidad en su manejo financiero.

El representante de Morena al hacer uso de la palabra, recordó quiénes son “Podemos Puebla”, que es parte Movimiento Antorchista, pretendió ser un partido político y de ocho requisitos, cinco no se presentaron, tampoco presentaron las remuneraciones al personal, no se acreditaron como persona moral, y dijo que es un grupo de choque que amenazó con tomar el estado si no les daban el registro.

Mientras, “Fuerza Migrante”, que se desistió para ser partido político, también incumplió con las obligaciones en materia de fiscalización, origen de recursos, estado de cuenta bancarios, informes indebidamente requisitados, por ello también se le aplica una amonestación pública

Cumplieron con la sentencia

En el consejo se destacó la realización de la consulta indígena ordenada por el Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) con habitantes de la junta auxiliar de Santa Cruz Huitziltepec, perteneciente al municipio de Molcaxac.

El objetivo fue para poder ejercer su derecho a decidir el sistema de elección que se utilizará para la renovación de la citada junta auxiliar.

Las autoridades tradicionales del lugar propusieron que, de haber más de 350 personas en la Fase Informativa, se podría llevar a cabo este mismo día la consulta; es así que la asistencia fue de 461 personas, por lo que se resolvió que para la Fase Consultiva habría dos filas para votar y cada persona podría pararse en el lado que representara su decisión. El resultado fue el siguiente:

"Con 232 votos a favor, el sistema de elección que se utilizará para la renovación de la junta auxiliar de Santa Cruz Huitziltepec en su Proceso Electivo 2025-2028 será el de usos y costumbres".