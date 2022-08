El diputado local y presidente del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Jaime Natale, lamentó el derribo cinco árboles en el zócalo de la capital poblana, y cuestionó que si dicha decisión se realizó con el respaldo de la Secretaría de Medio Ambiente, así como al gobierno del estado y especialistas.

En entrevista con Intolerancia Diario, previa al inicio de la sesión de la Comisión Permanente indicó que es necesario revisar los dictámenes presentados para derribar las especies en el zócalo para garantizar que el Ayuntamiento de Puebla no incurrió en un ecocidio.

El legislador advirtió que no están claros los argumentos expuestos para estas acciones, al señalar que algunos árboles estaban sanos, no obstante, coincidió en que estos representaban un peligro para los ciudadanos que acuden a este sitio.

Indicó que se debió solicitar la opinión de la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial, para validar los dictámenes y garantizar la protección de la ecología en la capital del estado.

"Entiendo que hay unos especialistas que de inmediato sacaron un dictamen, pero por lo visto son especialistas qué contrata el mismo ayuntamiento, entonces, me parece que deben involucrar a más partes. No hay que adelantar, quizás sí estuvieron bien hechas las cosas, pero me parece que fue una decisión que pasa únicamente por el ayuntamiento de Puebla sin un sustento que como presidente de la Comisión de Medio Ambiente pueda avalar".

Jaime Natale aseguró que solicitará la información correspondiente para conocer el dictamen y corroborar que se hicieron bien los procesos para el derribo de estos árboles, sin generar un daño al medio ambiente en la ciudad.

En este sentido, reiteró que no se trata de “derribar, por derribar”, aún que si hay que hacerlo para evitar alguna desgracia, adelante.

"Pero, que no una vez muerto el niño, no se quiera tapar el pozo, únicamente tirar árboles para dar una imagen, a fin de justificar un trabajo".

Destacó que hay que deslindar responsabilidades y verificar si no fueron omisos en algo, o no, ya que en muchos casos, solamente son hechos de la propia naturaleza.

Asimismo, el congresista dijo que hay que realizar un análisis profundo en cuanto a qué árboles se pueden quitar y qué árboles se pueden mantener, con los cuidados y el propio mantenimiento adecuado.