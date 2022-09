El partido Movimiento Ciudadano, logró que una parte de la estructura de la Confederación Nacional Campesina, se integrara al instituto político con la llegada de Gonzalo Lobato Escamilla, quien estuvo en la dirección de ese organismo en Puebla.

El coordinador estatal de Movimiento Ciudadano, Fernando Morales Martínez y el coordinador general de la Conavisa, Pedro Jiménez León, tomaron protesta a Gonzalo Lobato como nuevo responsable de la Comisión Estatal de Vinculación Agropecuaria.

Morales Martínez señaló que Lobato Escamilla tiene gran experiencia en el tema del campo, conoce bien este sector y todo el estado de Puebla, su llegada a Movimiento Ciudadano, sin duda; tiene el objetivo de seguir creciendo y posicionar la marca naranja en toda la entidad.

El dirigente destacó la trayectoria de quienes tomaron protesta y aseguró que Movimiento Ciudadano, en Puebla, seguirá creciendo y consolidándose rumbo al 2024

La Conavisa es la Comisión comprometida con los productores agropecuarios en busca de un proyecto de reordenamiento presupuestal, en donde estos fondos estén disponibles y accesibles para todos, dijo el dirigente.

Gonzalo Lobato fue diputado local como representante del sector campesino, por el Partido Revolucionario Institucional, y en 2010 propuso al sector campesino del tricolor sumarse al morenovallismo ante el rompimiento que tuvo con Javier López Zavala entonces candidato al gobierno del estado.

El hoy dirigente del sector campesino en MC fue crítico del PRI, y las malas decisiones, señalando “Se recuerda que en 2006 solo se obtuvieron cuatro diputaciones y todo ello debe ser tomado en cuenta para que la organización en el cambio de dirigencia no hubiera alguna imposición de alguien que no ha realizado algún trabajo porque esto significaría posibles desuniones dentro de los que trabajan desde hace tiempo y esperan llegar a ser dirigente, y no estarían de acuerdo en que llegue alguien ajeno”

Tras la renuncia de Cecilia Hernández a la dirigencia de la liga de Comunidades Agrarias adherida a la Confederación Nacional Campesina (CNC), junto con otros aspirantes a sucederla, entre ellos Carlos Gil Pérez, Fernando Fermín Castillo Carvajal, Juan Mauro Balderas Muñoz, Efraín García Bello, formaron un frente común e indicaron que no descartan que haya candidato único, además de advertir que una imposición afectaría al Revolucionario Institucional para el 2010.

La nueva Comisión

Álvaro Gonzalo Lobato Escamilla. Coordinador de la Comisión Estatal de Vinculación en el Sector Agropecuario.

Fernando Romero Pérez. Delegado Político Nacional en Puebla de la Comisión de Vinculación Agropecuaria.

Said Valencia Galván. Secretario Técnico

Ana Gabriela LLerandi Ponce de León. Integrante de la Comisión Estatal de Vinculación en el Sector Agropecuario.