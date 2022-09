El aspirante a la reelección en la presidencia del Comité Municipal del PAN en la capital, Jesús Zaldívar Benavides, expresó que el próximo domingo durante la asamblea, habrá un ganador, y será la militancia, ya que se están dando los pasos para la verdadera unidad, y rechazó que haya bloqueo hacia la diputada Guadalupe Leal Rodríguez.

A unos días de que se lleve la última de las 217 asambleas municipales para la elección de las dirigencias del Partido Acción Nacional (PAN), Jesús Zaldívar, indicó que se hizo todo lo posible para que se diera la competencia de otra planilla, y el caso de la legisladora se comprometió que al día siguiente de que obtuvo la carta de salvedad de derechos, como un acto de buena fe, acudiría a firmar un convenio para el pago de cuotas que adeuda, y que ascienden a cerca de 70 mil pesos, y es una cuestión de estatutos.

Aclaró que él es ajeno al rechazo de su registro, y es la Comisión Organizadora del Proceso, la que siguiendo los estatutos y las bases de la convocatoria, negó la participación.

El también ex diputado local, indicó que ahora es el momento de la unidad y reconoció como diferentes liderazgos que hay en el municipio de Puebla se han ido sumando, y aseguró que él ha tocado las casas de al menos cuatro mil de los cuatro mil ochocientos panistas que están en el padrón, pues desde antes de ser por primera vez candidato, el hacía campaña casa por casa.

Sobre la solicitud de Guadalupe Leal para que renuncie a la candidatura, advirtió que iría en contra de un proceso democrático ya que la asamblea del próximo domingo aún con una sola planilla será democrática, y en ella se van a elegir a los consejeros nacionales y estatales por el municipio.

“Ellos, los panistas van a tener en sus manos una boleta electoral, y podrán decidir si están a favor o en contra de la planilla, en el PAN le hemos apostado desde su fundación a la democracia, al voto de la militancia, y no se le puede negar ese derecho”.

Por la unidad estatal

Destacó el trabajo de Marcos Castro Martínez, secretario general del PAN a nivel estatal que ha estado recorriendo el estado en los últimos meses, y se está garantizando la unidad y la inclusión de todos los grupos.

Expresó que algunos quisieran ver que se estuvieran peleando los panistas, sin embargo al darse el diálogo y la inclusión, se ha logrado que haya planillas únicas y con ello se pueda hacer el trabajo para el gran reto que se tiene en menos de dos años y es el ganar la gubernatura del estado.

Investigar a Claudia

Por otra parte el presidente del Comité Municipal, con licencia al ser cuestionado del pliego de observaciones de la Auditoría Superior a Claudia Rivera, recordó que en mayo 2021 solicitaron a la entonces Presidenta Municipal, Claudia Rivera Vivanco, informará sobre los procedimientos de adjudicación y contratación del Programa Alimentario que anunció el DIF municipal, y del Programa de Kits Sanitizantes, esto derivado de la opacidad con la que primero fue anunciada la compra de 27 mil despensas y luego modificaron a 37 mil despensas contratadas, reportando posibles sobrecostos en los productos por parte de sus “proveedores”.

Recordó el PAN Municipal presentó una denuncia formal ante la Auditoría Superior contra Claudia Rivera Vivanco en su calidad de Presidenta Municipal y Presidenta del Comité Municipal de Adjudicaciones del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla por su probable responsabilidad en el desvío.

Sostuvo que el Ayuntamiento compró productos de la canasta básica que tienen una tasa de 0 por ciento de IVA, y en el procedimiento de contratación, justifican el pago del 16 por ciento a consecuencia del servicio de venta de despensas, pero como éste no estuvo a cargo del proveedor sino del personal del DIF, no se generó y no se debió pagar, por tanto, su pago por parte del Ayuntamiento, es una simulación que deviene en responsabilidad administrativa y penal.

Jesús Zaldívar insistió en que la Auditoría Superior debe revisar con lupa las cuentas públicas de la actual administración, y se presenten las denuncias penales correspondientes en contra de todos los involucrados.