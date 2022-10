Tras condenar el asesinato de la buscadora Esmeralda Gallardo, la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, Nora Merino Escamilla, llamó a la Fiscalía General del Estado (FGE) a revisar el actuar de sus áreas encargadas de otorgar las órdenes de protección a mujeres que están en riesgo.

En entrevista con Intolerancia Diario, la legisladora señaló que es indignante ver el caso de un feminicidio de una madre buscadora, y deja que esta es la realidad, y no se pueden cerrar los ojos ante la realidad inminente, la violencia que están sufriendo las mujeres.

Indicó que la Fiscalía de Puebla tendrá que dar seguimiento y cumplimiento y abrir los procesos internos para darse cuenta de cuáles son las fallas porque se ha dado a conocer y se tendrá que verificar la información porque había una solicitud de protección que no fue atendida.

“Si es que es una realidad, los órganos internos tendrán que actuar para ver quiénes son los que están fallando y por qué no se están dando las órdenes de protección”.

Expuso que desde lo legislativo se está revisando desde el día de ayer qué se puede hacer para poder facilitar y garantizar que cualquier mujer que se sienta en peligro pueda tener esa orden de protección.

“No basta, porque en el dicho se hace, pero es la fiscalía la encargada de otorgar éste tipo de órdenes, y se hace la solicitud para determinar cuál fue el caso, si hubo solicitud el por qué no se dieron”.

Nora Merino añadió que se haga cumplir justicia por este caso y no sólo un caso más de estadística, además que deberán dejar de cargarle la mano al gobierno estatal.

"Ya no se debería hablar de estos casos porque deben terminarse, no se cerrarán los ojos, y se tienen que reforzar los trabajos, y el actuar de las autoridades, los municipios, son los primeros respondientes en materia de seguridad pública, y no echarle la “bolita” al gobierno del estado".

Reiteró que se tiene que reforzar la impartición de justicia de manera pronta, expedita y con perspectiva de género.

Nora Merino añadió que las instituciones responsables son las que tienen que dar y garantizar la seguridad, por ello el llamado a la FGE para que no ocurra situaciones como la de ayer.

Carlos Martínez expresa falta de sensibilidad

Al mencionar las declaraciones de Carlos Martínez Amador, líder estatal del PRD, afirmó que tiene una falta de sensibilidad.

"La realidad es que el Fortaseg era uno de los elementos que podían tener los municipios en materia de seguridad, pero no tiene nada que ver con que las autoridades municipales se hagan a un lado de sus labores y obligaciones constitucionales de ser el primer respondiente".

Finalmente, manifestó que el presidente municipal tiene la obligación de dar resultados más allá de buscar pretextos o de dónde sacar más recursos. La seguridad no puede estar acotada a los recursos que tenga el alcalde o crea suficientes.