El coordinador de los diputados locales por el Partido Acción Nacional (PAN), Eduardo Alcántara Montiel anunció que fue exonerado por parte de las autoridades electorales de cometer violencia política de género, en contra de una aspirante a la candidatura a la presidencia municipal.

El legislador panista explicó que hace unos días, el Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) resolvió por unanimidad que no incurrió en algún acto de violencia política de género en contra de Erika de la Vega Gutiérrez, al considerar que no hay elementos suficientes para acreditarlo.

Precisó que por lo anterior, se declara la inexistencia de las infracciones señaladas por la denunciante y se quedan sin efecto las medidas cautelares que había otorgado la autoridad electoral.

“Durante una sesión virtual del organismo, los magistrados tuvieron como tema de análisis el número de expediente TEEP-113/2022 en el cual resolvieron lo anterior y con el resolutivo en mano, siempre confié en que se actuaría con base en la verdad”.

Por otro lado, Eduardo Alcántara indicó “El tiempo y la ley me dieron la razón. No incurrí en ninguna acción que haya violentado la ley… espero que los medios de comunicación que me juzgaron y acusaron sin elementos jurídicos ni evidencia de alguna índole, tengan la generosidad de dar a conocer con la misma intensidad esta información avalada por la ley”.

La denuncia

Eduardo Alcántara fue denunciado por Erika de la Vega Gutiérrez, quien buscaba la candidatura a la presidencia municipal de San Pedro Cholula, la queja se interpuso ante la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral del Estado, órgano que le dio cauce al documento para enviarlo al TEEP 18 meses después.

El legislador local expuso que la bancada del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura se ha comportado a la altura y se han presentado iniciativas para erradicar la violencia en contra de las mujeres.

Manifestó que como legislador y miembro del PAN debe actuar con congruencia, y lo importante es que el caso no se archivó sino que se resolvió y con ello se demostró la inocencia.

Insistió en que en el Congreso del Estado se mantiene el trabajo en favor de las mujeres, al añadir que una iniciativa del grupo, fue la referente a la violencia vicaria.

Finalmente, Eduardo Alcántara manifestó que posteriormente podría haber más denuncias no sólo contra él, sino otros compañeros dentro de una guerra sucia, pero aclaró que ellos van a seguir trabajando de manera congruente.