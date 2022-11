El diputado local por el distrito de Tepeaca, y presidente de la Junta de Gobierno, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, dijo que nunca más el Congreso del Estado debe estar sometido a intereses de particulares, y llamó a evitar el regreso al pasado.

Al rendir su informe de labores, en el que estuvo acompañado por el gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, la secretaria general de Morena, Citlali Hernández, 137 presidentes municipales, diputados locales y federales indicó que son bienvenidos todos aquellos que quieran sumarse a la trasformación, "no importa su origen o ideología, siempre que profesen con los valores de nuestro movimiento: no robar, no mentir y no traicionar".

Señaló que algo debe quedar claro, en Puebla y es que “no queremos de regreso al mal pasado… No queremos de regreso a los que hicieron del gobierno un botín político y personal, a quienes saquearon a Puebla. No queremos al mal pasado que busca dividir, que contrapone a la capital con el resto de estado como si se tratara de dos Pueblas distintas”

Señaló que se tiene que cerrar la puerta a aquellos que viven añorando una vida de privilegios a costillas de los más necesitados.

Puntualizó: “No queremos a los cínicos que buscan alianza con los más conservadores, o que simulan pertenecer a este proyecto transformador, cuando en realidad lo que buscan es un simple vehículo que los lleve al poder, aunque digan que llegaron antes que nosotros”.

Céspedes Peregrina dijo que Morena no es de unos cuantos, sino es del pueblo, y el pueblo, "somos todos".

“A todos ellos les decimos: No, no los queremos. Porque la transformación se logra con el pueblo, lo mismo del municipio que de las colonias populares, alguien que venga del pueblo y vea por Puebla. Por eso lo digo con humildad, con compromiso, con profunda certeza y con todo el corazón: Aquí estamos de pie, listos para que la transformación continúe".

Indicó que, como diputado, trabajó para analizar, complementar y en su caso votar, 484 iniciativas de Ley, 288 Puntos de Acuerdo, 77 decretos y 133 acuerdos aprobados en el año que se informa.

“Apostamos por la Seguridad, y por eso agradezco a nuestro presidente López Obrador que la Guardia Nacional haya instalado su primera base del estado, hace 4 años aquí en Tepeaca. Y por tal motivo, aprobamos que la Guardia Nacional siga participando en las labores de seguridad hasta que la paz sea una realidad en todo el país”.

"Apostamos por la educación, gestinando con la BUAP lo que hoy tenemos, 3 campus en el distrito, y una oferta importante de carreras que crece para poder dar a las y los jóvenes mejores oportunidades, estudiando cerca de casa, Apostamos por una justicia pronta y expedita, al alcance de todas y todos", sentenció.

El compromiso

“Desde Tepeaca, ratifico mi compromiso con la agenda transformadora del Presidente de México Andrés Manuel López Obrador, y desde el Congreso de Puebla seguir siendo, junto con mis compañeras y compañeros legisladores, garante de que, pase lo que pase, nunca más el Poder Legislativo quedará sujeto a los intereses de particulares; por el contrario, seguirá estando al servicio de la gente, del interior y de la capital sin distingos, de las trabajadoras y los trabajadores, campesinas y campesinos, de los jóvenes y las mujeres, y de todas las poblanas y poblanos que, como tales, merecen que la entidad en la que nacieron y viven, los abrace por igual”, destacó el legislador.

"Que se sepa que Miguel Barbosa es un hombre que, al hacer política, hace honor a la justicia y la legalidad, así como a la honestidad y a la palabra como brújulas del servicio público. Gracias de nuevo gobernador, por su apoyo y generosidad".

“La ruta que tomé siendo alcalde, no dista mucho de la que he seguido como legislador. Y tiene que ver con su ejemplo. Tengo el honor de representar a un poder público en mi estado y eso es algo que me compromete a sostener una relación interinstitucional sana en términos de diálogo y, sobre todo, fluida en términos de productividad”, indicó..

