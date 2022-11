La diputada por Acción Nacional, Karla Rodríguez Palacios, propuso en el Congreso del Estado, que los ayuntamientos comiencen a crear de acuerdo a su presupuesto las “Policías Rosas” que atiendan de manera directa a niñas y mujeres que sufran violencia.

Explicó que el exhorto va dirigido a apoyar cien por ciento a las mujeres a las niñas y adolescentes para se sientan con toda la seguridad de poderse acercar en cualquier momento en que exista en su vida algún tipo de violencia, ya sea por parte de familiar de la misma pareja, o alguna otra persona que quiera violentarla, que estén con toda la confianza de poder acercarse a una mujer policías.

Rodríguez Palacios, representante de Acción Nacional, señaló que por ello se presenta el punto de acuerdo para invitar a los 217 presidentes municipales a que respetando el tema del presupuesto, y sabiendo que son quienes tienen la decisión sobre su presupuesto, destinen una partida para la formación de los nuevos elementos.

Dijo que las autoridades deben tomar en cuenta que dentro de sus mismas policías puedan implementar lo que es las “Policías Rosas” que ya en algunos estados del país se maneja este modelo que da mayor confianza a las mujeres para denunciar, ya que están capacitadas para atenderlas.

Insistió en que muchas mujeres se pueden acercar a las policías para solicitar el apoyo, que se atienda de manera inmediata, dando auxilio.

Apoyos fiscales a municipios

El coordinador de los diputados del PAN, Eduardo Alcántara Montiel, indicó que el Gobierno de Puebla debe ofrecer una exención fiscal para que los ayuntamientos puedan enviar a sus policías y cumplan con sus pruebas de control y confianza, más allá de presentar una iniciativa de reforma.

Señaló que la vinculación de las policías con grupos delincuenciales no solo se da en las corporaciones municipales al referir que mandos estatales también han sido exhibidos por su colusión con criminales.

Expresó que en algunos casos el incumplimiento con la certificación de las policías es por falta de recursos económico para el pago de la aplicación de las pruebas de control y confianza y no por omisión de los presidentes municipales.

“Creo que lo que tiene que hacer el Gobierno del Estado es ofrecer una exención fiscal, es decir, que los exámenes no cuesten para los municipios, para que se no sea un pretexto y que los municipios no envíen a sus policías, porque hoy es el pretexto que no tienen dinero para pagar las evaluaciones”.

Alcántara Montiel estimó que no es necesaria una reforma como la anunciada por el gobernador, Miguel Barbosa Huerta, sino un apoyo económico para que los ediles puedan enviar a los policías a que se sometan a una prueba de control y confianza y en caso de no aprobar que sean dados de baja.