El diputado Edgar Garmendia de los Santos, quien formó parte de la dirección provisional estatal del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) de 2020 a 2021, sostuvo que él entregó todo en orden, y aseguró que son únicamente cinco vehículos los que tenía en propiedad el partido.

Al vencerse el plazo que le dieron al ex dirigente estatal Aristóteles Belmont para que solvente las observaciones que se hicieron a través del proceso de entrega-recepción con la nueva dirigencia que encabeza Olga Lucía Romero Garci Crespo, Edgar Garmendia indicó que se trabajó de manera correcta cuando estuvo en el comité provisional.

Comentó que cuando se hizo la transición el 15 de septiembre para ocupar la diputación local, quedó en manos de Aristóteles Belmont Cortés, y se había ido entregando las cuentas a través de la Secretaria de Finanzas que era Josefina Tlapanco en coordinación con el representante ante el Consejo que es Alfonso Bermúdez.

“Nosotros no tenemos ningún problema, así a partir del período septiembre 2021 en adelante no es cuestión nuestra”.

“Nosotros presentamos nuestras necesidades, y el comité a través de la Secretaría de Finanzas es el que autoriza si se ejecutan o no los gastos, así que hay un control”.

Sobre quién audita al partido, el legislador local señaló que es el Instituto Electoral del Estado (IEE) porque es patrimonio y recurso público, pero también está regulado a través del Comité Ejecutivo Nacional, y es el que determina cómo se gastan los dineros.

“Creo que cada uno de nosotros es responsable de sus actos, pero también Aristóteles sabe lo que le pidió al CEN, qué es lo que le autorizó y es lo que se va a ir comprobando”.

De los ocho vehículos que presuntamente se encuentran desaparecidos, y que hoy demanda la dirigencia estatal señaló “lo que puedo asegurar es que sólo teníamos cinco, entre ellos una camioneta Ram, dos Ventos, y dos Urban que se ocupaban para el traslado de la militancia o necesidades del Comité”.

Al insistirle del tema de las auditorias internas, reiteró “desconozco lo demás porque de acuerdo al estatuto no podía seguir en el comité y ser diputado”.

Los señalamientos

El pasado martes 22 de noviembre, el secretario general del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, Agustin Guerrero Castillo, dio a conocer que el 24 de noviembre vence el plazo para que el ex dirigente estatal Aristóteles Belmont, cumpla con las observaciones realizadas durante su gestión, tras el proceso de entrega-recepción.

Guerrero Castillo explicó que existe un pliego de observaciones ante un notario público, por lo que aseguró que ya fue notificado a través de la dirección que proporcionó en el registro de afiliados como militante de esta fuerza política.

Al ex dirigente le fueron detectadas algunas anomalías por la nueva dirigencia estatal, que están relacionadas a la existencia de 8 vehículos de lujo adquiridos por él, de los cuales 5 fueron entregados en muy mal estado.

Asimismo, otros tres vehículos no aparecen, así como también, el inmueble localizado en Prados Agua Azul, sede de este partido por algún tiempo, el cual no es propiedad de este instituto político, al no haber sido liquidado.