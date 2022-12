Ante la salida de Marcos Rodríguez del Castillo, Verónica Sandoval Castañeda será la encargada de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) en Puebla.

Durante una sesión exprés, se llevó a cabo la toma de protesta de la nueva funcionaria, quien tiene experiencia como secretaria del INE en Nayarit, cargo que asumió en 2019.

Con su reciente nombramiento, será su primera experiencia en territorio poblano, toda vez que ha formado parte de las representaciones de Nayarit y de Sinaloa.

De esta manera es que estará al frente hasta que se lleve a cabo la designación de un perfil que quede como titular de la Junta Local Ejecutiva en Puebla.

El pasado 16 de noviembre, Marcos Rodríguez del Castillo se jubiló, por lo que la representación del INE quedó sin un titular por un período de dos semanas.

El PAN a la defensa

En tanto, la diputada Ana Teresa Aranda, en entrevista por separado, señaló que se mantendrá la defensa del INE y sólo se aplazó el fracaso para lograr la reforma electoral.

Aranda Orozco expresó que sí se va a conseguir y no va a haber una reforma constitucional, pero se espera "mañosos como son, van a intentar otra reforma de Ley General que no va a tener asidero en la constitución, y ellos ya saben que no va a haber reforma", comentó.

Expuso que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) ha señalado que en el tema constitucional no va haber vuelta de hoja, y entonces no se llevará "ya que no les dan los números".

Manifestó que en Morena están trabajando "para cooptar, para amedrentar, para asustar, para intimidar, y ese es el trabajo del gobierno, no trabajar para que haya medicamentos, para escuelas de tiempo completo, para que los niños sean cuidados en estancias infantiles, para el campo, que los campesinos tengan apoyo".

Reiteró que su trabajo es para garantizar su permanencia en el poder y eso es muy grave, pues se da un retroceso en la democracia.

Aranda Orozco puntualizó que el problema es que se le puede pegar a muchas instituciones desde el poder, pero si se mantiene la democracia viva se puede regresar las cosas a la normalidad, ya que el pueblo tendrá la capacidad de cambiar a su gobierno.

Advirtió que si matan la democracia, si acaban con la institución que mantiene viva la democracia, entonces ya no se le da esperanza al país porque ya no habrá posibilidades de sacarlos del país, y es por ello la terquedad de esa gente en el tema.

Insistió en que saben que las cosas no van bien, pues si supieran que van bien, no tendrían porque reformar el INE, confiarían que en el 24 "se las van a llevar de todas todas".