Tras presentar su iniciativa para desaparecer el delito de estupro, para que se considere violación, la diputada Mónica Silva Ruiz, indicó que ya no habrá la posibilidad de que una persona mayor que tenga relaciones con una menor evada la acción de la justicia con un casamiento, argumentando una “historia de amor”.

La legisladora señaló que su iniciativa además busca que las violaciones se persigan de oficio, y las penas lleguen a los 60 años.

"En la reforma será integrado dentro del de violación una vez que reúne las características como tal, y en el caso de las relaciones entre adolescentes donde la diferencia de edad no sea mayor a tres años, ni haya dependencia, no se considerará como un delito".

Mónica Silva, dijo que la iniciativa pretende eliminar del Código Penal el delito de estupro para incorporarlo ya dentro de lo que sería la violación, para que no haya posibilidad de que se pueda reducir algún tipo de pena ante este tipo de acciones que pudiera cometer cualquier violentador.

Señaló que con ello se eliminan por completo las llamadas historias “rosas” donde se argumentaba que la niña estaba enamorada, y con la reforma no habrá la situación de que la menor dio el consentimiento, o que ella lo perdona, y el violentador se casa con ella.

Explicó que el Código Penal contemplaba que tanto la seducción como engaño ya se daban por sentadas, sin necesidad de pruebas, dejando en indefensión a la víctima.

“La menor incluso podía haber sido engañada, y dado su consentimiento ante realidades que no existían, y hoy se está ante una situación donde se anteponen bajo toda circunstancia que el consentimiento es la base central de cualquier tipo de relación sexual, y en caso de que no exista como tal, si, o sí se estaría hablando de una violación”.

La legisladora local precisó que en el caso de los adolescentes se tiene una realidad, hay relaciones sexuales consentidas y la diferencia para que no se incorpore como un delito es que no exista una relación mayor de tres años entre ellos, además de que no haya una subordinación por tema económico, porque sea su tutor, o se encuentre en una situación de poder.

“Por ejemplo, la menor vive en la casa del hermanastro y él ejerce una pequeña intimidación que se pudiera entender que a partir de ese momento ya no existe el consentimiento”.

Silva Ruiz señaló que el documento señala que una de las circunstancias que nunca se podrá tomar a favor de violentador es que una víctima porque haya consumido de manera voluntaria o involuntaria cualquier tipo de bebida alcohólica, estupefaciente, que pudieran en cualquier momento no garantizar el consentimiento.

“Tampoco nos va a importar, y eso va en la iniciativa el tema de la vida pasada de la víctima, si ella decidió tener un número de parejas sexuales a lo largo de su vida, eso corresponde a su intimidad, y es independiente. Asimismo puede darse el consentimiento, pero en cualquier segundo de la relación, puede retirarse, y se estaría hablando de una violación”.

Finalmente insistió en que las violaciones deben perseguirse de oficio, y no sólo por denuncia de la víctima, así los responsables no evadirán la acción de la justicia, y podrían enfrentar penas hasta de 60 años de prisión.