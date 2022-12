El coordinador del grupo legislativo del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Jorge Estefan Chidiac, pidió a los legisladores del PAN, y de Morena que asuman el costo político por el cobro del Derecho de Alumbrado Público, e indicó que a pesar de que es mínimo lo que tienen que pagar los contribuyentes, hay quienes siguen engañando a la gente.

Aclaró que su bancada respaldará la petición del alcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, para cobrar el Derecho al Alumbrado Público pero solo si el PAN se pronuncia a favor y expresa su apoyo.

Preciso que en el Revolucionario Institucional están a favor que los alcaldes obtengan recursos económicos adicionales para atender las necesidades de los ciudadanos y ofrecer servicios públicos de calidad.

Manifestó que los diputados del Partido Acción Nacional (PAN) están buscando evadir el costo político que podría tener esta decisión ante los ciudadanos a pesar que se trata del pago de un derecho y no un nuevo impuesto como han malinformado algunos legisladores de Morena.

“Para ser dignos del cargo hay que asumir los costos de sus decisiones y no asustar con el petate del muerto (…) No sé si votarán en unidad, pero sí deben asumir una posición porque hasta hoy el PAN no han asumido una posición pública. No hay un solo diputado del PAN que se haya apostado a favor del DAP, si no lo hacen en público que lo hagan en privado, pero que digan qué van hacer”.

Estefan Chidiac aseveró que esperarán a conocer la postura de la bancada del PAN sobre la solicitud del alcalde de la capital de Puebla para determinar si votarán a favor o en su caso es rechazada como sucedió en diciembre de 2021.