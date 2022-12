La magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) Idamis Pastor Betancourt, pidió mantener la calma a los actores políticos que aspiran a un cargo público al 2024.

La magistrada señaló que el TEEP está preparado para recibir las denuncias que se presenten, además precisó que quienes estén en el padrón por haber cometido actos de violencia contra las mujeres, no podrán ser candidatos.

“Estamos para cumplir con un mandato que es el garantizar las votaciones, y el voto de la ciudadanía. Garantizar que se lleven a cabo elecciones transparentes, eso es lo que el tribunal debe garantizar”.

Tras haber asumido la presidencia del tribunal, el pasado 10 de diciembre, al preguntarle de las garantías para la elección más grande para Puebla, señaló que el compromiso como magistrada y presidenta del órgano judicial, es garantizar la democracia dentro del estado, que es lo que importa en cualquier momento, con independencia, ya sea cualquier reforma que venga o deje de venir.

"Hay que prepararnos para el 2024 con un tribunal fortalecido, trabajando en sinergia con todas las áreas, que sea respetuoso de todas las leyes, aplicando la legalidad, la imparcialidad y todos y cada uno de los principios que rigen en materia electoral, garantizar a la ciudadanía que su voto va a ser respetado, y que cualquier persona que se acerque, ya sea ciudadano, actor político, partido político, tienen la certeza que en sus impugnaciones serán respetados los principios de legalidad".

De los destapes que se han hecho, señaló “El llamado a los aspirantes y partidos políticos, el llamado es a que actúen con prudencia, estamos para recibir todas y cada una de las impugnaciones quejas, o juicios para la protección de sus derechos ciudadanos que interpongan, los cuales serán resueltos apegados a estricto derecho”.

“Que respeten los tiempos, que respeten la ley, que busquen las resoluciones que sacamos en el proceso anterior, y que respeten a los niños, que no utilicen imágenes de ellos, es importante, que respeten los derechos de ellos, que sepan cuáles son las reglas que deben de prevalecer, que sean serenos, que tomen las cosas con calma, y que vayan poco a poco de a los tiempos, haciendo su activismo político”

Erradicar la violencia de género

En otro tema, precisó que la violencia contra la mujer se tiene que erradicar totalmente, los actores políticos, medios de comunicación, entender que eso no está bien, que serán sancionados, y habrá consecuencias sus actos.

“Deben de respetar el derecho que tiene cada mujer de actuar y no estarla juzgando de acuerdo a su género, está mal, deben de respetar. Los presidentes municipales ejercen violencia política en contra de las regidoras al no pagarles, a ponerlas a limpiar los baños, al decirles que les van a dejar de pagar porque no tienen la misma capacidad que los hombres”.

“Estamos en el siglo XXI y las mujeres hemos luchado mucho para romper los techos de cristal, para lograr muchas cuestiones, posiciones políticas, y no nos las han regalado”.

La magistrada del TEEP señaló que las consecuencias que van a enfrentar quienes ejercen violencia política de género, si son encontrados responsables de cometer estos actos, se les anota en el padrón, y se les impide ser candidato.

“Si está el proceso interno del partido, y está dentro del catálogo del INE de sujetos sancionados por violencia política, en ese momento no pueden ser candidatos”, finalizó.