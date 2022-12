Tras haber realizado ajustes al Código Fiscal del Municipio de Puebla, a fin de que el promedio de los ajustes no rebase el incremento del siete por ciento, diputados locales preparan el voto en contra del cobro del Derecho de Alumbrado Público (DAP) en la capital.

El vocal de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, Fernando Sánchez Sasia, informó que la semana pasada, tanto en reunión de comisión como en mesa de trabajo con funcionarios municipales del ayuntamiento de Puebla, se acordó hacer algunos ajustes al Código Fiscal Municipal 2023.

Precisó que solo en algunos rubros el ajuste de los cobros de derechos era superior al siete por ciento, y de estos hay puntos donde se dio la razón al ayuntamiento, una vez que al hacer el comparativo con los códigos de otras ciudades, se comprobó que si había un rezago.

Sin precisar los rubros, aseguró que en algunos de ellos se realizó el ajuste a la baja para mantener los parámetros recomendados a fin de que la población no vea afectada su economía, una vez qué por la pandemia Covid-19, la inflación se disparó este año.

Comentó que en esta semana habrá de llevarse la sesión extraordinaria para la aprobación del código fiscal, y la ley de ingresos del ayuntamiento de Puebla, la cual se vota por separado y no se incluye en la del resto de los municipios debido a su dimensión.

Van contra del DAP

Respecto al cobro del Derecho de Alumbrado Público (DAP), diputados de diferentes bancadas anunciaron que irán en contra de que se cobre en la capital, una vez que el ayuntamiento implementó medidas recaudatorias en 2022, las cuales generan recursos para poder pagar el servicio de alumbrado a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El diputado por el Partido del Trabajo (PT) señaló que el Partido Acción Nacional (PAN) busca que ellos asuman el costo político ante los ciudadanos, pero además la capital si recibirá recursos en comparación con municipios alejados, donde el cobro del DAP si se justifica.

El diputado del PAN, Rafael Micalco Méndez, dijo que los presidentes municipales deben retractarse de su solicitud para el cobro del Derecho de Alumbrado Público (DAP) para no afectar bolsillo de los poblanos, y anticipó el voto en contra.

Señaló que no es una carga política sino una carga para los ciudadanos que están enfrentando severos problemas económicos por la inflación.

Declaró que aunque se trata de un derecho constitucional validado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el hecho de que los ciudadanos tengan que pagar “aunque sean unos pesos” daña su economía.

Subrayó que los ediles tienen que tomar en cuenta que los poblanos siguen padeciendo los estragos provocados por la pandemia de Covid-19 y no están en las mejores condiciones para pagar una contribución adicional, aunque sea mínima.

“Voy a votar en contra de este impuesto, como lo hice el año pasado, y mi valoración no tiene nada que ver con tintes políticos a mí no me metan en la canasta de nadie, mi valoración es personal. Un llamado respetuoso a los alcaldes que están proponiendo este cobro del DAP que están a tiempo para retirar su propuesta”, reiteró.