El presidente estatal de Movimiento Ciudadano, Fernando Morales Martínez, sostuvo que el instituto político es el partido de oposición que ha tenido un crecimiento real y se prepara para dar la sorpresa y competir realmente en 2024, sobre todo en Puebla.

Indicó que militantes de otros partidos políticos se sumaron a Movimiento Ciudadano en 2022, pues destacó que la gente está decepcionada, y puso de ejemplo al PRI por los escándalos de corrupción de su dirigente nacional.

Expuso que son un número importante de priistas con una gran representación al interior del partido que manifestaron su interés por cambiarse a las filas de MC y aportar su capital político de cara a las elecciones de 2024.

“Porque mucha gente todos los días me va a tocar la puerta y me dice que quiere dejar el PRI para pasarse a Movimiento Ciudadano y por qué, porque ya no ven opción en el PRI, entonces, creo que mis amigos priistas están sobrevalorados (…) Sí son gente que sigue el PRI, hay muchos ex alcaldes y alcaldes, diputados y senadores, exsenadores. Hay mucha gente y lo que pasa es que de veras me da mucha risa ver a los priistas que piensan que valen mucho”.

Morales Martínez evitó mencionar los nombres de algunos de estos liderazgos que buscan migrar del PRI a MC para no generar represalias en su contra, pero aseveró que en breve, podrán hacer el anunció de esta incorporación que, dijo, sumará al crecimiento del partido en Puebla.

Recordó además que se está trabajando a ras de tierra y a través de la Fundación Municipios en Movimiento el partido Movimiento Ciudadano llegará a los 217 municipios del estado para documentar y pedir que se atiendan problemas urbanos como alumbrado, falta de agua, pavimentación.

Morales Martínez, señaló que es el primer partido político en acercarse directamente a los problemas que enfrenta la gente en las ciudades, además presentó al exregidor Eduardo Cobián Carrizales como encargado de la fundación en la capital del estado.

Dijo que se espera que para mediados del 2023 ya se cuente con los 217 comités municipales e igual número de representaciones de la fundación ya que hay que ir a los lugares donde están los problemas.

Reconoció que la situación es complicada sobre todo porque el gobierno federal ha realizado un recorte a los apoyos para estados y municipios sobre todo en la cuestión del ramo 33, pero hay que hacer un trabajo para que se puedan atender los principales problemas.

Comentó que incluso los gobernadores de Morena se han quejado de la falta de recursos, ya que hoy sólo existen tres cosas importantes, el Tren Maya, La Refinería y el aeropuerto, pero no se va a entrar en la confrontación ya que el trabajo es de cercanía con la gente, de escuchar y dentro de las posibilidades de MC, teniendo relación con la iniciativa privada, organizaciones, se buscarán los apoyos.

Indicó que el partido está en movimiento y no sólo es electoral, por eso tiene un crecimiento y cada vez llegan más personas para sumarse al proyecto.

Expresó que se tiene que hacer trabajo si se quiere participar con éxito en el 2024, ya que la gente está cansada de que sólo lleguen al pedir el voto, y no hay gestiones para la solución de sus problemas.

“La política en Puebla requiere de nuevas oportunidades en el que se deje el pasado atrás e impulsemos un futuro que beneficie a los habitantes de Puebla, trabajemos juntos por el bienestar de todos”, finalizó.