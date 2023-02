El coordinador de los diputados locales por el Partido Acción Nacional (PAN), Eduardo Alcántara Montiel, señaló que desde 2012, durante el primer gobierno de Eduardo Rivera, se planteó sobre la Laguna de La Mora, donde se coloca el tianguis de San Isidro, propiedad federal, que se entregara en custodia al municipio.

Luego de los incidentes que se han presentado en el lugar por la venta de alcohol, recordó que cuando trabajó en la Secretaría de Gobernación Municipal se aclaró que no es una propiedad ejidal como se quiere hacer creer, sino que era la Laguna de la Mora es propiedad federal.

Comentó que hubo una solicitud a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) junto con el síndico, Ernesto Bojalil, para que se entregara en custodia al municipio, a fin de poner orden en el lugar.

Advirtió que han pasado más de diez años de que se inició el trámite, y el lugar sigue siendo "tierra de nadie", mientras se generan problemas como los ocurridos.

Comentó que nadie pensaba cuando se hizo la solicitud de la custodia que se iba a presentar un incidente de esta naturaleza.

El legislador señaló que no es una cuestión personal contra alguna autoridad municipal, “que haga su trabajo simplemente, y no depende de los legisladores si continúa o no un funcionario, y lo importante es el orden”.

Dijo que ya pasó casi año y medio y lo importante es que se hagan los ajustes necesarios en la administración, aun y cuando dicen que continuarán los operativos, la realidad es que se abren y se cierran lugares.

Alcántara Montiel señaló que los lugares que venden alcohol de manera ilegal deben cerrarse de manera permanente y no que estén operando a la semana nuevamente.

De la víctima en el tianguis, dijo que él no va a abrir una línea de investigación sobre si andaba o no en malos pasos, porque no es su función, sino que le compete a la autoridad.

“La realidad es que sigue vendiéndose alcohol en los mercados, en las jaulas de las unidades habitacionales, portones de las casas, campos deportivo, y nadie mete orden, y pareciera que hay conveniencia”.