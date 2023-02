La Coordinadora del Transporte se deslindó del paro que anunciaron algunas agrupaciones para este viernes, cuando comparecerá la titular de la Secretaría del Transporte, Elsa Bracamonte, por lo que el servicio que prestan las líneas representadas será de manera normal sin afectar a los usuarios.

El representante de la coordinadora, Arturo Loyola González, dijo que los permisionarios deben estar conscientes de que los usuarios del transporte son primero, pues tienen que llegar a la escuela, a sus fuentes de trabajo y otras actividades.

“Nuestro compromiso al diálogo y a la no confrontación respetamos las diferentes formas de manifestación de marchar, dentro de los marcos legales por las causas justas qué demandan el pueblo y sin lesionar lo de terceros”.

Loyola González hizo una autocrítica: “Somos unos sucios que no queremos cuidar el medio ambiente haciendo de él un desastre a pesar de lo que en materia ambiental estemos viviendo y aun así nos aferramos a no cooperar, con esto nos acercamos a una era de más desastres más agónicos y si como humanos no hacemos lo que esté a nuestro alcance para detenerlos para detenerlos y así cuidar nuestro planeta de la contaminación, calentamiento global, de la extinción de la fauna".

Insistió en la responsabilidad que debe tenerse: “No podemos dejar a nuestros hijos nietos y futuras generaciones, un planeta en el desastre, y sin futuro . Por lo mismo es que nos rehusamos y rechazamos cualquier situación contraria”.

Reiteró el llamado para que haya una tregua en torno a las infracciones por no verificar, con el compromiso de que las unidades si serán reparadas para que se reduzca la emisión de contaminantes.

Las líneas que no se suman

Arturo Loyola González, Samuel Méndez Díaz presidente de enlace del transporte del estado de Puebla Armando Fierro Ayón ruta 3 Estrellas; Víctor Hugo Álvarez Rivera ruta 70; Julio de la Rosa Montaño ruta Remanente 1; Alejandra Méndez Maldonado Ruta 63; Alfredo guzmán Moran Ruta 54; Abundio Ruiz Zavaleta Unión de Transportes al Cambio; Guillermo Corona Ureña Ruta 23, Filiberto Rubalcaba Macías, Alejandro Santiago Pérez López ruta 55; Filiberto Loyola Romano, Daniel Hernández Hernández ruta 37; Joselyn Díaz flores, Julio cesar Fernández Marín central tauro taxi; Juan Wilfrido Carmona Muñoz ruta 54, Ezequiel Jaramillo o. Central Zaragoza; Sixto Velázquez Gasca Emancipación Taxista; José Emilio Trujillo Herrera ruta 18; Delfino Reyes Bocardo Alianza de Camiones; Coral Atenco Hernández Ruta 11; José Gregorio Cid Pérez ruta M21; Agustín Rodríguez Rojas ruta 61; Juan Careaga Sabes representante del transporte Unión Democrática Poblana a. c; Alba Karina morales Martínez, José Antonio Olaya ruta Tehuacán, Nativitas y Ajalpan,