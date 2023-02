La violencia que se ejerza durante el noviazgo en Puebla será castigada como delito al considerarse violencia familiar, dentro del Código Penal del Estado.

De acuerdo a la propuesta de la diputada Mónica Silva Ruiz, se debe terminar con el mito del amor romántico que permite las agresiones hacia la mujer.

La legisladora local señaló que siempre cuentan historias ideales, el mito, la mujer que se desvive por un hombre aunque este muestre actitudes violentas.

Señaló que por costumbre, se les dice que no están completas sin una pareja, sino que tienen que perseguir a su media naranja, y ni pensar que una mujer puede estar soltera porque eso significaría la infelicidad por no haber encontrado o mantenido a su lado al amor de su vida, y consecuencia “ser una mujer que no cumplió con su tarea de ser una buena mujer”.

Mónica Silva advirtió que es una forma de cegar a la mujer y no visualizar actitudes violentas como resultado del gran amor, esperando que un día por ese gran amor, esa persona dejara de ser violenta

Explicó que la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Puebla establece que los tipos de violencia, son las formas y manifestaciones en que se presenta la violencia contra las mujeres, reconociéndose la violencia física, psicológica, económica, patrimonial, sexual y vicaria.

Asimismo, entre las modalidades de violencia se encuentra la violencia en el noviazgo, la cual es definida como "todo acto intencional dirigido a dominar, someter, controlar o agredir de manera física, psicológica o sexual, a la mujer adolescente o adulta con quien se tiene una relación de hecho, afectiva, de romance, enamoramiento o noviazgo, con el objeto de ejercer presión, manipulación o maltrato".

“Las acciones orientadas a controlar, restringir, vigilar, con la intención de aislarla socialmente, desvalorizarla, denigrarla, humillarla, o hacerla sentir mal consigo misma, destruir su confianza en sí misma o en la pareja, es considerado también violencia en el noviazgo”.

Mónica Silva expresó que las mujeres que están en relaciones violentas se encuentran atrapadas en el ciclo de la violencia que también es conocido como el síndrome de la mujer maltratada, lo cual provoca diversos efectos tanto físicos como emocionales y en muchas ocasiones enfrentan peligro de muerte.

“Expresión más cruda y trágica de la violencia de género, es la que deriva en la muerte de mujeres como consecuencia de agresiones mortales que provienen en su mayoría de la pareja sentimental, parientes, novios, amigos, es decir, de las personas a las que ellas quieren, aprecian y confían; otras más, que también forman parte de la violencia de género, provienen de extraños y de grupos de delincuencia organizada".

Precisó que ahora la falta quedará en el Código Penal:

Artículo 284 Ter. Se equipara al delito de violencia familiar y se sancionará como tal:

I. A quien abusando de la confianza depositada o de una relación de cualquier índole con la víctima, ejecute conductas que entrañen el uso de la violencia física o moral en contra de persona mayor de setenta años, o que la víctima sea una niña, niño o adolescente.

II. La que se genere durante la relación de noviazgo.