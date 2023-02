Quien fuera presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), hoy INE, Luis Carlos Ugalde, calificó el Plan B de la Reforma Electoral como un documento tóxico, y reconoció que los problemas iniciaron desde el año 2000 cuando se dio la primera alternancia del poder al no haberse dado la transición.

Ante la presencia de personajes como Jorge Ocejo Moreno, Óscar Vera Arenas, Arturo Loyola, -quienes estuvieron en la lucha por la democratización de las instituciones a finales de la década de los ochenta- Luis Carlos Ugalde, reconoció que a raíz de la transición del 2000, se presentaron malos gobiernos, hubo problemas en las instituciones, pero pese a ello funcionaban.

En el recuento expresó que ha sido un cuarto de siglo donde se cometieron errores que ahora quiere aprovechar el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Advirtió que si bien es criticable el gobierno, la realidad es que en 15 años creció la corrupción en México, es decir de 2000 a 2015 México fue más corrupto.

El expresidente del INE señaló los cambios planteados le atan las manos al INE y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en cuanto a la regulación, fiscalización y sanción de candidaturas.

“La nueva reforma quiere limitar esa capacidad de interpretación del tribunal y restringir de esa forma su capacidad operativa de sanción y también la del INE, ese tema me preocupa mucho; y me preocupa que quieren abrir las puertas para que el presidente pueda hacer propaganda electoral durante las campañas”.

Recordó que López Obrador criticaba al ex presidente Vicente Fox por meterse en las elecciones, pero ahora busca hacer lo mismo, lo cual sería “dañino” para el país.

Señaló que las características del gobierno actual no son democráticas, porque no hay tolerancia, no se escucha a la gente, y tampoco se da la inclusión.

En entrevista el ex consejero reiteró que el Plan B de la Reforma Electoral se convirtió en algo “tóxico” que solo generaría un conflicto político social rumbo a las elecciones de 2024, cuando se renovarán diversos cargos de manera local y federal.

Recordó que él es el claro ejemplo del cambio del IFE al Instituto Nacional Electoral, dejando en claro que en todo momento se respetó al organismo electoral y jamás se le atacó a machetazos.

“Para defender la democracia en México se deben reconocer las deficiencias con las que se ha articulado en los últimos años, al amparo de los partidos políticos”.

Sostuvo que la reforma electoral es tardía, redactada con resentimiento político y busca una implosión política desde adentro del INE.

Expresó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene el poder de contener los efectos tóxicos del Plan B y evitar una crisis política y acaso constitucional en 2024.

Al evento asistieron los diputados Mario Riestra Piña, Blanca Alcalá Ruiz, , Genoveva Huerta Villegas, y los dirigentes locales de los partidos PRI, PAN y PRD.