"La expresidenta municipal de la capital, Claudia Rivera Vivanco tiene que responder a las observaciones que le hizo la Auditoria Superior del Estado (ASE), una vez que en el último año de su administración podría haber un daño patrimonial de más de tres mil millones de pesos", declaró el presidente del Comité Municipal del PAN, Jesús Zaldívar Benavides.

En entrevista con Intolerancia Diario, el también exdiputado local, encargado de la comisión fiscalizadora del Congreso, cuestionó los argumentos señalados por Rivera Vivanco quien dijo que debe ser el ayuntamiento actual el que entregue la documentación que le solicitó la Auditoria Superior del Estado (ASE), luego de que se dio a conocer la versión pública de la cuenta 2021 del municipio de Puebla.

Comentó que no se puede entregar lo algo que no recibió, y esa fue una de las quejas que hubo en el proceso de entrega recepción, ya que el ayuntamiento que hoy encabeza Eduardo Rivera aclaró que no se estaban recibiendo todos los expedientes.

Zaldívar Benavides, lamentó que de las dos cuentas públicas, la 2019 y 2020 que ya se habían analizado, ninguna esté aprobada ya que hay un sinfín de observaciones hechas por el ente fiscalizador.

Recordó que hace dos años en plena pandemia de coronavirus, él presentó las pruebas correspondientes de los sobrecostos en las compras de kits sanitarios, y otras irregularidades por parte del ayuntamiento, y se demandó que hubiera una auditoria especial.

Dijo que hay una opacidad en los gobiernos de Morena, y la propia Auditoría Superior señala en lo referente a la obra pública que no se entregaron los expedientes, además señala los contratos que se otorgaron sin la licitación, por lo tanto debe considerarse un daño patrimonial.

Expresó que ahora la auditoría y el Congreso del Estado tienen ya los elementos para poder sancionar a la exfuncionaria y parte de su equipo por haber generado un daño a la capital.