La presidenta del Tribunal Electoral del Estado (TEEP) Idamis Pastor Betancourt dijo que la pinta de bardas con nombres de políticos, por el momento no puede ser sancionada, una vez que no ha iniciado el proceso electoral, y por lo tanto no se consideran como actos anticipados de campaña.

En entrevista la magistrada explicó que el Código Electoral de Instituciones y Procedimientos Electorales de Puebla (COIPEP) tiene “vacíos legales” que impiden sea sancionada la pinta de bardas con los nombres de aspirantes a un cargo de elección popular.

Destacó que las bardas rotuladas en las que se promociona la imagen de algún actor político no son consideradas actos anticipados de campaña debido a que en este momento no está activo un proceso electoral.

Apuntó que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) emitió una serie de criterios para sancionar los actos de promoción anticipada, sin embargo, entre estos no se encuentra la pinta de bardas.

“Derivado de las sentencias que ha emitido la Sala Superior sí existen vacíos legales y deberían de considerarlos desde otra perspectiva. Existen los criterios de Sala Superior y son en los que nos basamos nosotros (…) Mientras no esté cerca del proceso electoral pueden manifestarse”.

Pastor Bentancourt apuntó que los actores políticos deben ser responsables y evitar incurrir en violaciones a la ley electoral aprovechando este vacío legal existente que genera contaminación visual en Puebla.

Dijo que el llamado a los aspirantes y partidos políticos, el llamado es a que actúen con prudencia, estamos para recibir todas y cada una de las impugnaciones quejas, o juicios para la protección de sus derechos ciudadanos que interpongan, los cuales serán resueltos apegados a estricto derecho.

“Que respeten los tiempos, que respeten la ley, que busquen las resoluciones que sacamos en el proceso anterior, y que respeten a los niños, que no utilicen imágenes de ellos, es importante, que respeten los derechos de ellos, que sepan cuáles son las reglas que deben de prevalecer, que sean serenos, que tomen las cosas con calma, y que vayan poco a poco de a los tiempos, haciendo su activismo político”.

Manifestó que el tribunal será respetuoso de todas las leyes, aplicando la legalidad, la imparcialidad y todos y cada uno de los principios que rigen en materia electoral, garantizar a la ciudadanía que su voto va a ser respetado, y que cualquier persona que se acerque, ya sea ciudadano, actor político, partido político, tienen la certeza que en sus impugnaciones serán respetados los principios de legalidad.