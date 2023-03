La presidenta estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Augusta Díaz de Rivera sostuvo que hay piso parejo para todos quienes levanten la mano para el 2024.

La dirigente estatal pidió que mantengan la calma y eviten caer en prácticas como las de Morena donde se cometen actos anticipados de campaña.

Acompañada de los integrantes de la bancada panista en San Lázaro, reconoció que hubo un evento al que no se convocó a todos porque se trataba de un encuentro entre presidentes municipales, pero ahora las invitaciones serán abiertas.

Señaló que lo importante al interior del partido es que haya la inclusión de todos los panistas pero también el llamado es a respetar los tiempos que marca la ley y ser cuidadosos con lo que se marca.

Recordó que el PAN ha denunciado a quienes cometen actos anticipados de campaña, como Claudia Sheinbaum Pardo, Ignacio Mier Velasco, Alejandro Armenta, y hasta el momento no han ubicado bardas pintadas a favor de Julio Huerta.

Díaz de Rivera dijo que a partir de ahora las invitaciones serán abiertas para todos los interesados a fin de evitar confusiones sobre la presunta exclusión.

Reiteró que hasta ahora no ha iniciado el proceso 2024 al interior del PAN, y se está trabajando en el fortalecimiento del partido, principalmente en los municipios.

De la salida de militantes, comentó que son unos cuantos los que se han salido, pero en los últimos días se reportan 925 nuevos militantes.

Se quieren ching$% la democracia

En la conferencia de prensa, la diputada federal Genoveva Huerta advirtió que Morena quiere ching%& la democracia desde dentro del INE y por eso quiere imponer a un perfil afín en la presidencia ante el fracaso del Plan B.

Sostuvo que es una acción que no se va a permitir y manifestó que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) actuaron con responsabilidad y apego a la ley al suspender los cambios a la Ley Electoral planteados por el presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Criticó que ahora se pretenda imponer a personajes ligados con Morena para intentar asumir el control del órgano comicial y organizar elecciones a modo o manipular los resultados como en su momento lo hizo el exsecretario de gobernación, Manuel Barttlet Diaz.

“Lo que vimos es que el Plan A no les funcionó, el Plan B ya lo echaron abajo y el Plan C ya está en marcha y la verdad es que es terrible. Morena quiere destrozar al INE, destrozar la democracia y chingarse la democracia desde adentro y eso no lo podemos permitir ninguno de nosotros”.

Finalmente adelantó que sostendrá una reunión con su dirigente nacional, Marko Cortés Mendoza, para definir las acciones que impulsarán para impedir que Morena asuma el control del INE imponiendo un falso perfil ciudadano.