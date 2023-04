El diputado local del PAN, Eduardo Alcántara rechazó que vaya a solicitar licencia para separarse del cargo tras haber sido desechado su recurso por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

El legislador albiazul anunció que presentó un Juicio para la Protección de sus Derechos Político Electorales a fin de que su nombre no esté en el Padrón de Agresores.

En entrevista con Intolerancia Diario, el panista indicó que no piensa separarse de su cargo y por ello, presentó el juicio al señalar que no se hizo un análisis detallado del ordenamiento de la Sala Regional y solo se determinó su inscripción en el registro de violentadores de forma automática.

Denunció que todo forma parte de una venganza política por ser el niño desobediente de su partido y que a los políticos no les gusta que les digan la verdad a la cara en una clara alusión a los funcionarios del Ayuntamiento de Puebla.

“Me queda claro que haber sido el hijo desobediente de mi partido ocasionó que muchos de mis detractores se sumaran a confabular en mi contra por el simple hecho de que no están preparados para que les digan la verdad de frente. Me encantará ver como salen de la madriguera aquellos tejones envalentonados queriendo ganar reflector de esta situación, espero que la valentía no les dure pocos días pues no lograrán callarme”, dijo.

Eduardo Alcántara manifestó que esto forma parte de una estrategia de sus oponentes políticos para eliminarlo de la contienda del proceso electoral 2023-2024 por ser incómodo para la dirigencia estatal de su partido, pero advirtió que va a estar en las boletas.

Finalmente, insistió en que continuará con su labor en el Congreso del Estado y señalará los problemas de la ciudad de Puebla.

“Aquellos que quieren omitir en vez de confrontarlos y resolverlos; yo seguiré exponiendo los actos de corrupción de “la Sagrada Familia y del Yunque” cometidos desde el Palacio Municipal de la ciudad de Puebla".