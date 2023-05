El diputado local por Morena, Roberto Solís Valles advirtió que a un año de que inicie el proceso electoral, los presidentes municipales están priorizando su interés por reelegirse que atender el tema de la seguridad, donde la inversión sigue siendo inferior a la que se ofreció en 2021.

En entrevista el legislador expresó que los serios problemas de inseguridad que enfrenta la capital y los municipios conurbados son el resultado de la falta de voluntad de los alcaldes para invertir recursos y relevar a los responsables del área.

Aclaró que no se trata de señalar a los alcaldes de un determinado partido, ya que el tema de la seguridad no tiene un color, y son los ciudadanos los que están enfrentando los problemas,

Como presidente de la Comisión de Seguridad Pública en el Congreso, lamentó la falta de interés de los ediles para el 25 por ciento de su presupuesto a la compra de patrullas, armamento y la contratación y capacitación de sus policías para enfrentar a los delincuentes.

Insistió en que los presidentes municipales están más preocupados en su reelección o buscar brincar a un nuevo cargo de elección popular compromiso de garantizar la seguridad, la paz y tranquilidad.

“Claro que deberían hacerlos, pero no creo que los hagan, si la seguridad fuera un tema que les importara, entonces, si le invertirían pero no van a hacer enroques, no hay voluntad (…) Si quisieran ya hubieran hecho una inversión mínima de 25 por ciento, vamos a checar si en verdad están cumpliendo con el tema de la certificación”.

Aclaró que el relevo de los titulares de las áreas de seguridad de los municipios es una facultad exclusiva de los alcaldes, sin embargo, deben ser responsables y evaluar con objetividad su desempeño y tomar una decisión.

El legislador expuso “todos los que estamos preocupados en que Puebla se sienta segura, no vamos a quitar el dedo del renglón. Entiendo que la seguridad no tiene partido, y tampoco vamos a estar solapando a los presidentes, o presidentas que sean omisos y no le quieran invertir en temas de seguridad, y esperan que venga el gobernador y les quiera resolver lo que es su trabajo”.

Solís Valles indicó “Ya están los focos rojos, solamente que se apliquen mientras no vemos operativos en estos focos rojos, y la señal es muy clara, simplemente no les importa. Prefieren estar invirtiendo en programas sociales que no nos dicen los números, creando programas tramposos de recaudación”.

Advirtió que no se solapará a presidentes municipales que sean omisos y no apliquen los recursos para combatir la inseguridad.