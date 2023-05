La diputada federal y expresidenta estatal del PAN, Genoveva Huerta, dijo que no hará más declaraciones en torno al caso de Érika de la Vega, una vez que el TEPJF ya resolvió.

En entrevista a Intolerancia Diario, indicó que está enfocada en fortalecer al partido en el interior, ya que pareciera que algunos quieren entregar la plaza a Morena a un año de las elecciones.

En ese sentido, expuso que los únicos comentarios que hará son que Érika de la Vega fue recibida y escuchada en la presidencia del partido, su tema no lo resolvió ella, sino la comisión permanente del partido.

“Yo pongo punto final, los verdaderos panistas estamos trabajando por el partido con miras al 2024, no vamos a atacar a nuestros compañeros, se les va a respetar, y a mí me interesa es que se trabaje para ganar en el 2024”.

Genoveva Huerta afirmó que el TEPJF la mencionó en un punto, pero no la responsabiliza de los hechos, motivo por el que recalcó no hablar más del tema, no solo perjudica al partido, sino a las mujeres, porque indirectamente se le violenta a ella.

“Posiblemente a nivel local no se estén dando cuenta de la batalla que estamos dando en la Cámara de Diputados, hemos cerrado filas con los partidos aliados, con el grupo plural del Senado, ahí es donde está la batalla, donde se debe frenar a un sistema autoritario y no dividir”.

PAN tiene fuerza para 2024

Reiteró que no está obsesionada con la candidatura a la gubernatura de Puebla, pero si para que se gane el mayor número de distritos federales y locales que impida a Morena tener la mayoría absoluta que pretende Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Advirtió que por cada 10 o 20 bardas de Morena que hay en el interior del estado, por parte del PAN no se ve una sola, y aclaró que no se trata de poner nombres de candidatos, sino de Acción Nacional.

Expresó que los panistas tienen que despertar, darse cuenta que indirectamente estamos ya en el proceso electoral, que no se pueden quedar con los brazos cruzados y entregar la plaza desde ahora.

Genoveva Huerta indicó que en Puebla, el PAN tiene que demostrar que puede ser la primera fuerza política, que puede recuperar la gobernatura para el 2024 en alianza con el PRI y PRD, pero para ello se necesita que haya trabajo.

Finalmente, explicó que su ausencia en el evento para despintar las bardas de los aspirantes de Morena, y rechazó que haya rompimiento con sus compañeros.