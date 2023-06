El diputado local Eduardo Alcántara Montiel informó que, hasta el momento, no ha sido notificado de lo aprobado por los 25 panistas el pasado 29 de mayo, insistiendo que se violó el debido proceso porque no lo emplazaron, no le permitieron defenderse, ni entregar los elementos de prueba para que se desahoguen en una audiencia

En entrevista, dijo que este jueves presentará un recurso ante el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN en contra de los 25 integrantes de la Comisión Permanente que votaron a favor de su expulsión y advirtió que se podrían suspender sus derechos políticos.

Afirmó que hay “venganza política” en su contra, al señalar que es incómodo para la agrupación denominada “El Yunque”, a la que supuestamente pertenece el presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, y a quien “obedece” la dirigente estatal del partido albiazul, Augusta Díaz de Rivera Hernández.

Sostuvo que la Comisión Permanente Estatal se excedió en sus atribuciones, al asegurar que no tiene la facultad para calificar la gravedad de una sanción, pero sí puede solicitar el inicio de un procedimiento.

Explicó que las sanciones establecidas en el estatuto del Partido Acción Nacional (PAN) van desde una amonestación pública, suspensión de derechos y la expulsión, entre otras, pero la gravedad de estas corresponde a la Comisión de Orden del Consejo Nacional, por lo que en una violación estatutaria, los 25 comisionados se tomaron atribuciones que no tienen.

Alcántara Montiel afirmó que ha tenido comunicación telefónica con el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, quien, aseveró, le dijo que agotarán las instancias partidistas y que esa será la ruta por seguir.

Reiteró que los 25 integrantes de la Comisión Permanente del PAN Puebla podrían ser sancionados con la suspensión de sus derechos políticos; pero reconoció que eso corresponde a la Comisión de Orden Nacional.

“No he recibido ninguna notificación del partido al respecto. Lo que sostengo es que vieron burro y se les ofreció viaje, sucedió esta circunstancia la cual ya fue atendida, ya atendió todas las sanciones que en su momento determinó el Tribunal Electoral del Estado, las cuales sigo litigando”, dijo.