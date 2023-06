"Todos se han adelantado a los tiempos electorales, por ello creo que dentro del PAN se debe comenzar con un análisis sobre quien es el mejor perfil para buscar la presidencia de la república”, aseveró el presidente municipal de San Andrés Cholula, Edmundo Tlatehui.

El también coordinador de presidentes municipales del PAN Puebla, dijo que ya es tiempo de definir los perfiles que encabezarán las diferentes candidaturas para el proceso electoral 2024.

Indicó que en los diversos acercamientos que ha tenido con ediles de su partido, muchos de ellos han considerado buscar reelegirse, sin embargo, la militancia deberá analizar si es viable que puedan ser reelectos.

Luego de que el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) ya ha dado a conocer que en septiembre elegirá a su candidato presidencial y la oposición ha guardado silencio.

En entrevista con medios locales, el edil indicó que el PAN debe acelerar los procesos para elegir a los candidatos para el 2024, al señalar que este año todos los partidos políticos se han adelantado a los tiempos para iniciar precampañas.

De este modo sugirió que el partido blanquiazul se debe analizar quiénes cuentan con un buen perfil que puedan levantarse con la victoria en el 2024.

"Todos se han adelantado a los tiempos electorales, por ello creo que dentro del PAN se debe comenzar con un análisis sobre quien es el mejor perfil para buscar la presidencia de la república”, sostuvo.

Insistió que Morena no es invencible como parecía, por lo se tiene que fortalecer la unidad del blanquiazul con miras al 2024, al referir que sí necesita una alianza entre PAN, PRI y PRD, fuerte y donde todos los institutos políticos cumplan con sus acuerdos.

Por lo tanto, aseguró la alianza que se genere entre el PAN, PRI y PRD, debe estar fortalecida y cumplir con los acuerdos ya que en papel muchas veces se ve bonita, pero en la realidad, los partidos PAN, PRI y PRD deben hacer un trabajo hacia afuera, fuerte, de cercanía con la ciudadanía.

“Lo anterior quiere decir que no es tanta la fuerza que decían tener, parecería que Morena era invencible. Yo creo que no, además hay una parte de los ciudadanos que no están conformes”, aseveró el edil.

Consideró que la división dentro del blanquiazul no ayudará a la elección del 2024, por lo que se debe llegar unidos y fortalecidos, con lo que tiene oportunidad de ganar la gubernatura y presidencias municipales.