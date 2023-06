El exdiputado local Jorge Aguilar Chedraui, anunció que seguirá en las filas del Partido Acción Nacional (PAN), y no se irá al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), y anunció que en breve definirá si competirá o no en la próxima elección, y puntualizó “ni me apunto ni me descarto para la alcaldía de Puebla".

En entrevista, luego de una ausencia en la política local, dijo que se está reintegrando a las actividades políticas en Puebla, después de un par de años que decidió incursionar en el ámbito empresarial en diferentes entidades del norte del país y derivado de la persecución política en la pasada administración.

Consideró que es muy prematuro asegurar que peleará por la candidatura para la presidencia municipal de Puebla, sin embargo, se mantendrá dentro de las filas de Acción Nacional haciendo trabajo político.

“De verdad que no lo sé, no quiero ni apuntarme ni descartarme, estoy retomando actividades de este orden, pero estaré a decidiendo próximamente y créame que cuando haya una decisión tomada lo estaré comunicando. Lo que sé es que me quedo en el PAN haciendo trabajo por el PAN y concretamente mi mayor, digamos, conocimiento o ascendencia es en Puebla capital”.

Aguilar Chedraui indicó que frente al nuevo escenario político que se vive en Puebla, es que evaluará las posibilidades reales para sumarse al proceso interno del PAN y buscar alguna postulación en la eventual coalición.

La autocrítica

En entrevista, previa a su retiro temporal de la política local, Aguilar Chedraui dijo que algo que debía preocupar es que se bajen los brazos después de la victoria como, parecía ocurrir con la dirigencia estatal, sin darse cuenta que había más de un millón de poblanos que votaron de manera diferenciada el 1 de julio de 2018 a favor no solo de Martha Erika Alonso Hidalgo, que fue una gran candidata, pero estaba respaldada por un proyecto panista.

“No voy a poner nombres, si es morenovallismo, galicismos, o si hubieran sido los doctrinarios, y como decían hace algunos años sobre la onda grupera al interior de los partidos, esto solo los divide”.

Recordó que su militancia es de varios años, y son veinte en los que decidió dedicarse al sector público, donde ha desempeñado diversos cargos, pero en el Partido Acción Nacional encontró principios y valores que no tiene otro instituto político.

“A diferencia de muchos que llegan y se van, quiero asegurar que mi panismo no es oportunismos”.