La dirigente estatal de Fuerza por México, Maiella Gomez Maldonado, anunció que van a participar en los 217 municipios, en la elección de 2024, y aunque comienzan tarde se van a cumplir los objetivos, además de que no dependerán de lo que hagan o dejen hacer otros partidos políticos.

En conferencia de la dirigente aseguró que no existen problemas legales para que participen, y en estos momentos la prioridad es el fortalecer la estructura del partido y competir en el próximo proceso electoral.

Aclaró que van a valorar la posibilidad de ir a competir en alianza en 2024, no seremos “la chiquillada ni comparsa de nadie y en este momento no tenemos candidatos, porque el proceso electoral aún no inicia, es hasta el mes de noviembre”.

Señaló que, el pasado fin de semana, renovaron sus estatutos, así como el Comité Directivo Estatal y definieron la logística para la afiliación y rebasar los 13 mil militantes registrados en su padrón.

Aseveró que tienen la puerta abierta para todos los ciudadanos sin importar su origen partidista, siempre y cuando tengan el objetivo de sumar al trabajo de Fuerza por México a favor de Puebla.

Cuestionada si José Chedraui Budib podría ser su candidato, luego que las bardas pintadas con su nombre tienen los colores del partido, respondió que no ha tenido ningún contacto con el empresario y es muy prematuro hablar de candidatos.

“Fuerza por México es un partido con autonomía y vida propia y tenemos claro nuestro objetivo, no somos ni la chiquillada ni comparsa de nadie y tampoco le ponemos el pie a nadie, ni somos escalafón de nadie, en este momento estamos concentrados en el proceso de afiliación”.

Gómez Maldonado afirmó qué la decisión de ir a la alianza será consultada a la militancia y cuando lleguen los tiempos decidirán si suman esfuerzos con otras fuerzas políticas para enfrentar la elección concurrente del próximo año.