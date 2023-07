El coordinador de los diputados del PAN, Rafael Micalco pidió que se sume la investigación por la concesión del estadio Cuauhtémoc, al tema de los 600 millones invertidos en el banco Accendo, por Teresa Castro.

En ese sentido, el Congreso del Estado aún no ha recibido el documento qué si va más allá del 15 de diciembre de 2024, tendrá que ser aprobado en la Comisión de Hacienda y Asuntos Municipales.

En entrevista con Intolerancia Diario, el legislador recordó que fue su bancada la que solicitó que compareciera Teresa Castro, y ahora “hay una raya más al tigre”, pues señaló que el ocultar la información de la manera en que se manejó el llamado “Coloso de Maravillas” a partir de 2020 muestra la opacidad con que se manejó la Secretaría de Planeación y Finanzas.

Expresó que no basta con que haya renunciado al cargo una vez que están pendientes los 600 millones, pero además los recursos que se pudieron haber tenido por el manejo del Estadio Cuauhtémoc.

Insistió que es un dato más que deja al descubierto la opacidad con que se manejaron, la falta de transparencia en el manejo de los recursos, financieros, así como los bienes muebles, inmuebles que tiene a su disposición.

Micalco Méndez consideró que es un tema que se tiene que esclarecer, y hay otros temas pendientes que tiene la contraloría, la que está llevando las investigaciones, y habrá que ver qué es lo que se resuelve.

El coordinador de la bancada manifestó que no se debe dar carpetazo, ya que con su renuncia no se resuelve el tema de fondo, esta viene a dar una mayor certeza de que las cosas se están llevando de manera diferente en la Secretaría de Planeación y Finanzas, y da tranquilidad de que ya no se usan los recursos de estado como ocurría.

Aún sin recibir la propuesta en el Congreso

Fuentes del área jurídica del Congreso del Estado, consultadas por Intolerancia Diario, revelaron que hasta este 4 de julio no habían recibido el documento por parte del Ejecutivo, y aclararon qué si la propuesta de concesión no rebasa el período del gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, no será necesario que pase por el Congreso.

Del procedimiento en caso de que la concesión del estadio, y el área de estacionamiento rebase el día 15 de diciembre de 2024, cuando termina el período constitucional si deberá ser aprobado por el poder legislativo.

Indicaron que es la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal la encargada de analizar y discutir los documentos, y en caso de ser aprobados, se turnan al pleno para su aprobación final.