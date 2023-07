El senador de la República, Alejandro Armenta Mier reconoció que se puede dar el fenómeno Xóchitl Gálvez, y el peor error que se puede cometer en Morena es caer en la soberbia y la simulación en lugar de ponerse a trabajar en unidad.

En conferencia de prensa reconoció que Xóchitl Gálvez hace ver al interior de Morena que no se debe minimizar a la oposición, y hay dos instrumentos que hacen que un candidato pueda ser menos competitivo, y se trata de simulación y la soberbia.

Señaló que cuando se es candidato se tiene la humildad, y muchas ocasiones cuando se gobierna se pierde ello, aún y cuando es el momento de ser más sensible que cuando se está en campaña, y hay molestia cuando no se atiende a la gente, cuando no le toman la llamada.

Insistió en la que simulación hace que un proyecto se caiga, y a quienes les corresponde evitarla es a las dirigencias, y directivos. Señaló los datos engañosos que llegan, por ejemplo, listas que dicen que son quinientos, pero sin teléfono, y si se les convoca sólo son cuatro, entonces se están engañando.

“Frente a la oposición que encabeza el PAN, PRI y PRD, nuestro partido tiene que cuidar. El presidente Andrés Manuel es el mejor calificado de la historia, pero él no va a ir a votar por todos, y los 30 millones de votos que obtuvo no llegarán por ósmosis”.

“Si hay soberbia y simulación en una elección que para Morena puede estar resuelta en el 2024, se puede complicar, entonces con respeto, se pide que se cuide de ello”.

Reconoció que se puede dar un fenómeno, y si se está en la soberbia de que no se quiere a uno u otro, “Cuando se rechaza a uno se va a formar a la fila de otro, por eso hay que escuchar a todos, y no despreciar a nadie, y si tiene credencial vota”,

En otro tema, Alejandro Armenta señaló que la secretaria general de Morena, Clitlalli Hernández el pasado viernes habló de la unidad, e indicó que dos jóvenes comenzaron a decir el nombre de Alejandro Armenta, y la petición fue de unidad, palabra que fue repetida.

Al indicarle que la secretaria mencionó a uno de los aspirantes (Nacho Mier), por las porras a su favor, el senador indicó que los demás no se sabe qué hicieron, y no echará leña al fuego.