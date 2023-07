El Partido Acción Nacional (PAN) denunció a los diputados locales Mónica Silva Ruiz y José Antonio López Ruiz por promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos, al entregar apoyos de Bienestar portando camisas con logotipos del PT y Morena.

En un comunicado, la dirigente estatal de ese partido, Augusta Díaz de Rivera Hernández, confirmó que presentaron denuncias ante el Instituto Electoral del Estado (IEE) en contra de los legisladores del Partido del Trabajo (PT), después de que fueron señalados de entregar apoyos del programa gubernamental Bienestar en colonias de Puebla capital.

Señaló que a fin de garantizar el respecto a la legalidad y a la equidad en el proceso electoral, el PAN ha emprendido un total de 12 denuncias por actos anticipados, promoción personalizada y uso indebido de recursos.

Díaz de Rivera, detalló que fue desde agosto de 2022, cuando Claudia Sheinbaum inició la pinta de bardas, que se inició con la primera denuncia con el objetivo de salvaguardar la equidad en la contienda.

Entre las denuncias emprendidas, la más reciente se interpuso en contra de José Antonio López Ruiz y Mónica Silva Ruiz, quienes fueron señalados por entregar apoyos del programa gubernamental Bienestar portando camisas con el logotipo del PT y Morena, lo cual constituye una clara promoción personalizada y un uso indebido de recursos.

“Nosotros no vamos a dejar pasar las violaciones a la legislación electoral, deben respetarse las normas para garantizar equidad en la contienda. Ya no es válida la justificación de que no ha iniciado el proceso electoral, ya el propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha fijado criterios para la valoración de estos actos por parte del INE”, explicó.

Asimismo, se han presentado seis denuncias ante el IEE, dos de ellas dirigidas a Julio Miguel Huerta Gómez y una en contra de Moisés Ignacio Mier Velasco, Alejandro Armenta Mier, José Antonio López Ruiz y Mónica Silva Ruiz.

Igualmente, se han presentado seis denuncias adicionales ante el Instituto Nacional Electoral (INE), dos de ellas dirigidas a Adán Augusto López Hernández y cuatro en contra de Claudia Sheinbaum Pardo.

La dirigente reiteró el compromiso del PAN para velar por el respeto a la legalidad y garantizar que los principios democráticos sean respetados