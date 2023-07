Israel Pacheco Velázquez, reiteró que fue exonerado de los diversos delitos que le imputaron, demostrando que fue un preso político del “morenovallismo”, además los trabajadores del ayuntamiento lo reconocen por los logros laborales y la suma al proyecto de Alejandro Armenta es porque es quien tiene un verdadero proyecto para el estado.

En entrevista con Intolerancia Diario al ser cuestionado sobre los señalamientos de ser un “líder charro” de la burocracia municipal, advirtió que se trata de un golpeteo y la imagen que han querido construir los gobiernos municipales que combatió en su lucha a favor de los trabajadores por conseguir beneficios para ellos y sus familias.

Señaló que está satisfecho de los resultados que tuvo como líder sindical cuando estuvo al frente del sindicato de trabajadores del ayuntamiento, pues se logró que tuvieran acceso a Infonavit, jubilaciones al cien por ciento, firmas para mejorar las condiciones de trabajo, la donación del predio donde está el edificio sindical.

Señaló que hoy de lo que gozan los trabajadores de base y sindicalizados fue producto de la lucha que se dio hace veinte años.

Respecto a señalamientos de enriquecimiento ilícito, señaló que su riqueza no es económica, pero si de amistades, que se cuidan, “dicen que sólo la gente buena tiene amigos, los hombres de negocios socios, y la gente perversa cómplices”.

Aseguró que a él ya lo investigaron, sobre todo el gobierno más represor que ha tenido Puebla, y sostuvo que fue un opositor al morenovallismo, por eso fue encarcelado, y entre cuatro delitos inventados por la Fiscalía a cargo de Víctor Carrancá, estaba el de enriquecimiento ilícito, y fue exonerado, además aseguró que no vive en ningún fraccionamiento residencial, y con 36 años de trabajo se vive en la medianía.

Respaldo a Alejandro Armenta

De la suma al equipo de Alejandro Armenta, dijo que además de la amistad, tiene un proyecto que va a beneficiar a los poblanos, y ningún otro aspirante a gobernar Puebla, tiene la trayectoria, conocimiento y experiencias, pero sobre todo el aspecto humano.

Sobre su presencia pública junto al senador, comentó que él no es ningún improvisado en la política, y precisó que Israel Pacheco conoce “las tripas de Puebla” como nadie, tanto 17 juntas auxiliares, y 25 inspectorías.

“El presidente de la Mesa del Senado me ha dado la calidad de amigo, pero sobre todo de luchador social, de un preso político, y me invitó a dos conferencias de prensa, si le restara o fuera un negativo, no me invitaría”.

Sin resentimiento

Luego de haber sido preso político por cuatro años ocho meses, y haberlo detenido por el delito de extorsión por la suma de 300 pesos, indicó que es una enseñanza de vida, y fue en es los que conoció a las verdaderas amistades, y uno de ellos fue Alejandro Armenta quien lo visitó en prisión.

“En estos momentos la vida me pone en el momento de saber corresponder a ese sentimiento de amistad, y ahora mi agenda por apoyar, y no estoy resentido con quienes hicieron daño. Yo ayudo a la gente, y eso molesta a los presidentes municipales".

Paredes buen presidente

A 21 años del conflicto entre pensionados y la presidencia de Luis Paredes, Israel Pacheco lo calificó como un buen presidente municipal, brillante, inteligente, a quien le faltó equipo.

Comentó que faltó alguien que lo desacelerara, y él tiene maestría en urbanismo, pero necesitaba gente que lo asesorara en lo jurídico para que se aprobaran sus proyectos como los estacionamientos subterráneos, que son mejor que concesionar la vía pública como lo hizo Eduardo Rivera.