El aspirante a la coordinación nacional del Frente Amplio por México, Enrique de la Madrid Cordero, aseguró que el país sí tiene salvación, pero es necesario que se reactive el campo y la economía, luego de que el actual gobierno ha cometido errores.

Cobijado por militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI), encabezados por Néstor Camarillo Medina, De la Madrid Cordero aseguró que está a punto de conseguir las 150 mil firmas para estar en la recta final, y poder ser el coordinador del Frente Amplio por México a nivel nacional.

El exsecretario de Turismo habló de la situación del país, y destacó el papel que juega Puebla como uno de los motores de la economía nacional, a raíz de la industria automotriz y de autopartes, pero se requiere avanzar más.

Dijo que hace falta una política económica donde el país deja de ser un simple maquilador y se convierta en un creador, porque la mayoría de las plantas en México arman autos, pero no los diseñan a pesar de la calidad de la mano de obra mexicana.

De la Madrid Cordero señaló que con esta política diferente se generan más empleos, y oportunidades de los jóvenes.

En materia de Turismo, dijo que Puebla podría ser un modelo a seguir ya que cuando fue secretario del sector, eran los poblanos quienes aprovechaban todos lo planes, y precisó que la llegada de más turistas obliga a construir nuevos hoteles, se amplia el consumo en los restoranes, y la venta de más productos locales.

Sin embargo, quien fuera director de Banrural advirtió que las malas decisiones del gobierno federal han puesto en jaque a miles de productores del campo que están en riesgo de incumplir el pago de sus créditos.

“Esto es serio y no lo podemos permitir! Le propongo al gobierno una prórroga de 6 meses y que reestructuren sus créditos, de lo contrario puede haber escasez.

“Basta de cuentos! No estamos mejor que antes. Cada vez más gente no tiene para completar las quincenas y gozar de seguridad alimentaria. Presumen un aumento de salario mínimo, pero esconden que no alcanza para nada ¡Es momento de juntos trabajar por México”.

La violencia

El aspirante a la coordinación señaló que es increíble a lo que hemos llegado; “Hijas e hijos son desaparecidos a diario. ¿Te imaginas ser madre de alguien desaparecido? No es posible que cada vez más madres se conviertan en madres buscadoras y lo peor, sin respuestas. Este tema es serio y no podemos cerrar los ojos ante estos lamentables casos”.

Indicó que la seguridad debe ser prioritaria para los gobiernos, que haya mayor capacitación y mejores sueldos para los policías.

Enrique de la Madrid dijo sí a los programas sociales, pero también a las oportunidades para que con el esfuerzo salgan adelante los mexicanos, y puntualizó: “Si a los programas sociales pero que también incentiven a los mexicanos a superarse”.