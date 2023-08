La diputada local por el Partido del Trabajo (PT), Nora Merino Escamilla, sostuvo que con miras a proceso 2024 ella ha salido bien posicionada en los estudios que se han hecho, y lo importante es que se mantenga la unidad pero sobre todo en trabajo.

Recordó que hace poco más de un mes quienes aspiran a representar a la 4T, mostraron que hay unidad, que lo importante es defender un proyecto nacional y estatal que ha dado buenos dividendos para los poblanos.

“Asumimos el reto de agrupar los esfuerzos de quienes en su momento externaremos nuestro deseo de participar en el próximo proceso de selección de coordinadora o coordinador de los comités municipales en defensa de la transformación”.

Insistió en que hay aspiración de encabezar la candidatura de la Coalición Juntos Haremos Historia para la capital en 2024, pero no es el momento de armar la planilla, sino de trabajar y estar en tierra, poderse posicionar, y seguir insistiendo si la candidatura a gobernador del estado es para un hombre, que sea mujer la candidata a la capital.

Merino Escamilla precisó que lo más importante es fomentar la participación de las mujeres todos los partidos tienen que estarse preparando, haciendo la chamba para tener los mejores perfiles para los siete distritos de la capital.

Aclaró que coinciden que el perfil de quien al final de los procesos que en su momento determinen los partidos políticos, ostente el honroso cargo de encabezar este esfuerzo por recuperar la transformación en el municipio de Puebla, debe tener interiorizados los valores y principios de la cuarta transformación, contar con una trayectoria probada en la lucha a lado del compañero presidente y que no exista precedente de acciones contrarias al bienestar del pueblo o del movimiento.

“Estamos convencidas y convencidos de que este momento es fundamental para la construcción del futuro de las próximas generaciones, es nuestra obligación construir el gran proyecto de ciudad con unidad, generosidad y transparencia".

Nora Merino Escamilla, quien fue la primera presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso del estado, dijo que en el movimiento, lo más importante son las causas, y la lucha no es por un cargo, sino por el futuro de la sociedad, y la capital que tanto se ama.

La diputada local expresó que lo importante para quien aspire es que tenga un trabajo cercano con la gente y aseguró que los resultados alcanzados en el Congreso la posicionan como la mujer más competitiva para la alcaldía de Puebla.

Aclaró que ella respeta los números de las últimas encuestas publicadas por algunos interesados en la candidatura de la alianza “Juntos Haremos Historia”, sin embargo, en estas mediciones existen algunas inconsistencias.

“No hay una sola encuesta en la que no salga posicionada entre los tres primeros lugares, siempre estoy mencionada, pero no me dejo llevar por eso. Valoro el trabajo de todos mis compañeros y mientras ellos están con su encuestitis la única mujer que aparece en las encuestas de manera real, formal y con trabajo en tierra soy yo, entonces, que se peleen ellos”.

Merino Escamilla sentenció que seguirá trabajando para consolidar su aspiración de encabezar el proyecto de la cuarta transformación en la capital e insistió que si la candidatura a la gubernatura es para un hombre en la ciudad deberá ser para una mujer.