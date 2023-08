Roberto Solís, coordinador en Puebla del proyecto del aspirante a la candidatura presidencial por Morena, Adán Augusto López, rechazó que haya división al interior del equipo, y aseguró que el exsecretario de Gobernación se reunirá con 27 mil poblanos la próxima semana.

Durante la conferencia de prensa, rechazó que haya división al interior del equipo, y el coordinador nacional del equipo, Leonel Godoy le dio el respaldo para que siga trabajando en Puebla.

Al dar a conocer la agenda de la "corcholata", informó que primer acudirá al municipio de Cuautlancingo, en el predio Los Manzanares a las 12 del día y se espera un aforo de 15 mil poblanos.

Seguidamente, acudirá a la plaza principal del municipio de Palmar de Bravo para celebrar la segunda asamblea informativa a las 2:30 p.m., y se espera que cerca de 7 mil poblanos arropen al extitular de Sgeob.

En Tehuacán celebrará dos eventos, el primero será a las 4:30 p.m. para tener una reunión con jóvenes empresarios de la ciudad y luego a las 7 p.m. se llevará a cabo la última asamblea informativa en la Unidad Deportiva La Huizachera, y que reunirá a 5 mil personas.

Comentó que en el caso de Ignacio Mier, su equipo va a coordinar el evento que se realizará en Palmar de Bravo, y los de Cuautlancingo, y Tehuacán le corresponderán a ellos.

Sostuvo que Adán Augusto, es el mejor perfil para encabezar la Coordinación Nacional de la 4T y, con ello, dar continuidad conforme a los tiempos, al proyecto transformador que promueve desde hace casi seis años el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Solís Valles Rosas, junto con los de los ex legisladores Mónica Lara Chávez y Julián Peña Hidalgo, destacaron las bondades que tiene el proyecto del ex titular de la ex Secretaría de Gobernación federal.

Indicaron que tiene experiencia política, pues fue gobernador de Tabasco, senador, diputado local y recientemente el segundo hombre más importante en la toma de decisiones al frente del país.

Sin denuncias

Sobre los hechos de Huejotzingo ocurridos el mes pasado por la pinta de bardas, que resultaron con la detención por parte de la Policía Municipal de siete personas, el diputado local señaló que seis salieron el mismo día, y una más al siguiente luego de que no hubo elementos por parte de la presidenta municipal para levantar alguna denuncia.

Advirtió que algunos utilizan este tipo de acciones dentro del juego de la política.