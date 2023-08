El senador por Morena, Alejandro Armenta señaló que existe gente que compra encuestas, y por ello, pidió que dichas empresas transparenten su metodología.

En conferencia de prensa, el Presidente de la Mesa Directiva del Senado, señaló que se está viviendo una encuestitis, no obstante, añadió que deben ser los propios encuestadores quienes transparenten el estudio.

En ese sentido, agregó que los medios de comunicación deben insistir en que se demuestre la metodología.

El senador indicó que es necesario saber cuánto dinero están recibiendo las empresas, quienes son los que contratan, y expuso que en el ámbito local es evidente que algunos las compran.

Alejandro Armenta señaló que todos los días está levantando encuestas, y lo hace caminando entre la gente; al mismo tiempo, negó haber contratado a una empresa.

"No hay que engañarse, pues la mejor manera de conocer si un político está o no posicionado, es acercarse con la gente, no esperar a que lleguen los tiempos de la campaña para hacerlo".

Fortalecer la familia

Por otra parte, al señalar que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) ha reconocido la reducción de la brecha de desigualdad por parte del gobierno federal, el morenista se pronunció a favor de lograr condiciones que generen bienestar en los hogares.

Acompañado por su familia, el senador poblano refirió que el humanismo mexicano implementado por el presidente de México Andrés Manuel López Obrador (AMLO) define la ruta que hay que seguir para la atención de las necesidades sociales.

"No como política de estado, más bien como una política estructural que se transformen en reformas que abonen al desarrollo sustentable".

Alejandro Armenta indicó que, a través del diagnóstico social "Por Amor a Puebla" con el apoyo de Fernando Montiel, se promueven acciones de inclusión para que en las calles no haya niños trabajando, combatan el abandono de las personas de la tercera edad, que los indigentes sean atendidos y reincorporados, "tomando en cuenta la reconstrucción del tejido social, partiendo de los valores familiares".

En ese contexto, Ceci Arellano anunció el inicio del programa “Por amor a Puebla, transformando familias” con el que se reforzarán los lazos y el diálogo en los hogares.