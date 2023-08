“Hay fundación para el 2024 25, 26 y 27 y más”, afirmó José Chedraui Budib, mejor conocido como Pepe Chedraui, al afirmar que su trabajo no es de un tema electoral, sino de apoyo genuino a la población desprotegida que se hace desde más de una década.

De este modo, en una amena plática en su despacho con Intolerancia Diario, sin descartarse totalmente de la grilla política, dijo que está a la espera de los tiempos electorales para determinar si buscaría una candidatura por un puesto de elección popular.

Rodeado de fotografías y reconocimientos a su padre fallecido a quien dice extraña cada día, reacio a destaparse por alguna corriente política, reconoció que de llegar por cualquier partido político o alianza, llevaría la bandera ciudadana.

Pepe Chedraui, conocido empresario y político, realiza constantes recorridos en zonas marginadas de Puebla, para dar apoyo por medio de la Fundación Pepe Credraui, en honor a su padre, con la que en diez años se han entregado hasta 3 mil sillas de ruedas, además de aparatos para beneficio de personas con discapacidad.

Desde diciembre del 2022, ha sonado fuerte su nombre para poder ocupar alguna candidatura, sobre todo se habla de la presidencia municipal de Puebla, sin embargo, el empresario afirmó que aún no ha decidido su futuro político.

Los tiempos

Pepe Chedraui, indicó que por el momento está enfocado, además de sus distintos negocios empresariales, al tema de la Fundación, aunque no negó que le interesaría alguna candidatura.

Si dar su brazo a torcer, hizo énfasis que no tiene partido político o alianza partidista a la cual busque abanderar, al menos por el momento, siempre esperando los tiempos.

Incluso se deslindó los colores de la Fundación con los que utiliza la alianza Fuerza por México integrada por los partidos Revolucionario Institucional (PRI) Acción Nacional (PAN) y de la Revolución democrática (PRD),

“No hay una definición, ya sabes o trabajando directamente con el tema de la Fundación, ahí se volvieron locos muchas personas con el tema del color rosa”, dijo.

Explicó que el color utilizado fue un tema que se escogió hace 10 años para no confundir y ser invasivo a diferentes con los partidos políticos en usar sus colores.

“Que no molestemos, ni tampoco ser invasivo en sus colores que pertenecen”, dijo, “después salió el tema de fuerza por México, le tengo todo el respeto del mundo a mi amiga Maiela (Gómez) que fue mi compañera diputada que tengo una gran amistad con ella y por supuesto con Pedro Haces, pero bueno eso ya salió después”, explicó nuevamente.

“Vamos caminando como ciudadanos, vamos caminando con la misma Fundación, como te digo es un tema que se cumplen 10 años, hoy en día estamos trabajando bien en un futuro”, dijo.

De esta manera, Pepe Chedraui, reconoció que aún no son los tiempos en Puebla, por lo que hay que respetar esperando las leyes al 100%.

-¿No te interesa Morena, PRI, la Alianza?

-Estoy trabajando directamente con la Fundación sin ningún interés, no hay ningún interés al día de hoy.

-Pero ya se acercan los procesos

-No mira, yo creo que el proceso del 3 de septiembre por el parte de PRI y del 6 de septiembre de parte de Morena, PT y Verde, son las fechas, te van a dar un poquito de margen más este estrecho por donde se van las cosas.

“Yo siempre digo que es importante que se involucren muchos nos vemos empresarios, este amigos míos que dicen qué bueno que te están sembrando y de entrada no me estoy involucrando ahorita”, insistió.

“Si hay que involucrarnos, creo que tenemos como empresarios ponerle un tiempo, una parte de tu tiempo, es importante involucrarte, porque es muy fácil criticar, es muy fácil decir las cosas y no involucrarte”, aclaró.

“Creo que el ciudadano o la ciudadana va a tener un abanico de personas con las cuales podemos identificarnos y tener opciones, porque si no más te ponen uno, yo creo que es complicado”.

-¿Donde llegues, llevarías la bandera ciudadana?

-Sin duda, es la parte ciudadana lo que más nos interesa a mí y a muchos de los ciudadanos.

“Hemos caminado en varias partes y me preguntan el por qué partido va usted o por qué partido va, claro, dije, a ver ese es un tema de la Fundación no estamos por partidos”.

“Soy un ciudadano, porque el ciudadano elige todo y eso creo que los partidos políticos son fundamentales en la democracia de México, tenemos que escoger en qué carril jugar, eso es en su momento, se tendrá que tomar una decisión si es que participamos o no participamos”, dijo.

“Lo has visto no hemos subido ninguna encuesta, no tenemos”.

-¿Pero luego no se las guardan?

-No, la verdad, la verdad me han pasado encuestas que han sacado otras personas donde salimos bastante bien, la verdad es una sorpresa que nos alienta, pues estamos haciendo las cosas bien, pero yo creo que ahí se confunde lo que estamos haciendo con la Fundación con lo que es un tema político.

-¿Qué le dices a la gente que espera que Pepe Chedraui ya se destape y ya diga voy para acá, voy para allá?

-Yo creo que otra vez hay que ser muy respetuoso de los tiempos, siempre nos ha gustado la política, siempre hemos estado abiertos, va a depender de lo que diga la gente, eso es bien importante, de lo que diga la y el ciudadano si participamos o no participamos y hoy como te comento la Fundación es la que nos está moviendo.

Recorriendo Puebla

Al recorrer distintas zonas de la ciudad de Puebla, Pepe Chedraui, señaló que entre la seguridad y la movilidad para personas con discapacidad, son uno de los pendientes que más claman los vecinos.

“Estamos recorriendo la ciudad con el tema de la Fundación, que nos ha ido muy bien la verdad, es una Fundación que tiene un mes, ni 2 días, sino este agosto cumplimos 10 años”, afirmó.

"Indicó que inclusive se va a hacer un evento grande para conmemorarlo, donde se van a presentar los resultados en una década de trabajo en las calles de Puebla. “No es una fundación de ayer o antier”, sostuvo.

-¿No es electorera?

-A ver, en el mismo Covid, que no estábamos haciendo nada, que estábamos todos en casa, también se siguió trabajando, inclusive se intensificó bastante la labor y la chamba de la la Fundación.

“Así seguiremos trabajando y no importa lo que pasa en el 2024, en el 25, en el 26 y yo creo que es algo que quisiera yo y es un legado que se va a quedar ahí”, afirmó.

“En el tema de mi familia mis hijos están contentos y este sí no es un tema electoral, sino realmente una función que se siguió trabajando desde que se fundó a partir de la muerte de mi papá en el 2013”, añadió.

“Por eso se fundó, se realizó esta fundación y seguimos trabajando en favor y en pro de las y de los poblanos que más es necesidad tienen”, dijo.

Relató que la parte donde más se han enfocado es en la entrega de sillas de ruedas, en la que dijo, solucionas el tema de movilidad que tiene necesidad la persona y de las familias que son los que llevan y regresan.

“Sin embargo, desgraciadamente el tema de la movilidad con la silla de ruedas en las banquetas que tenemos en las bajadas y subidas no existe, no existe la facilidad de poder incluir a una persona con este tipo de discapacidades en un transporte público, por ejemplo, no hay ninguna ni combi, ni micro, ni ningún otro tipo, ni en las mismas rutas, no existe ningún tipo de facilidad para esas personas”, hizo ver.

“Ya no te digo que vayan solos, porque es muy complicado, pero también para la gente que los que los ayuda, pues no hay no hay facilidad para que pueda ellos subir y ser asistidos para un transporte público, entonces más allá del tema de la silla o de las muletas, es todo lo que conlleva a este tipo de movilidad que desgraciadamente no se tiene en Puebla”, insistió.

“En Puebla, en la misma capital y no tenemos ese tipo de servicios que lo que es algo que nos hemos encontrado y que y que pues no ha sido una parte bonita, porque inclusive hace poquito estuvimos visitando a las personas entregando sillas, entramos, nos hicieron el favor de invitarnos a entrar a una casa, pero desgraciadamente afuerita está totalmente empedrado, es terracería”.

Además refirió que constantemente le hacen señalamientos del tema de la inseguridad, con el robo de autopartes, con el asalto.

“Creo que nos tenemos que poner las pilas como ciudadanos, porque sí la autoridad, por supuesto que es el responsable de este tema, pero también el ciudadano debemos trabajar de la mano de las autoridades, hacer equipos y grupos cercanos en tu colonias, en la calle”, dijo.

“Hay que sumar, alarmas vecinales, incrementar la cantidad de policías, pero si no nos involucramos con ciudadanos a poder tener una respuesta más inmediata, de tu vecino porque vas a tener una respuesta más rápida de tu vecino que de la misma policía”, finalizó.