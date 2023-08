Al arrancar la Consulta Pública para personas con discapacidad en materia de Movilidad, el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, Eduardo Castillo López sostuvo que el trabajo será sin tintes políticos y Puebla tendrá una ley de vanguardia con una verdadera inclusión.

Durante el Primer Foro Regional, realizado en el Centro Escolar José María Morelos, donde estuvo presente el secretario de Movilidad y Transporte, Omar Álvarez Arronte, Eduardo Castillo López, dijo que el arranque de las consultas se da porque los diputados se pusieron de acuerdo para sacar el predictamen en la nueva Ley de Movilidad.

Confió en que al final de la consulta se vote un dictamen con todas las propuestas, con responsabilidad, para cumplir en tiempo y forma el mandato de la Corte.

El líder del Congreso precisó que las consultas no son de índole político, sino para escuchar, cuidar al peatón sin desviar el tema con fines políticos, sino escuchar al sector que tiene una discapacidad.

Señaló cómo en las comisiones de Transporte, Infraestructura, y Seguridad, se aprobó el primer documento avalado por el pleno para que se garantice la movilidad asequible, la inclusión, y se da prioridad al desplazamiento de los peatones.

Precisó que se emitió la convocatoria para que haya la participación presencial, a distancia, y documental, y se abre la discusión del proyecto de dictamen, para poder escuchar, y conocer la perspectiva de las personas con discapacidad

Sostuvo que se pondrá a Puebla a la vanguardia en materia de movilidad, y reconoció la participación de los titulares de Movilidad, de Seguridad, Educación por parte del poder ejecutivo además de que se espera contar con la mejor Ley de Seguridad y Movilidad del país.

Omar Álvarez Arronte, al hacer uso de la palabra señaló que es un tema de cultura y hábitos, y reconoció que en Tlaxcala los diputados no se ponen de acuerdo para aprobar la ley, pero en Puebla existe la voluntad política, se ha ido avanzando una colaboración.

Sostuvo que se va a trabajar de manera coordinada para que una vez que se apruebe la ley, esta se aplique.

El Calvario de estar en una silla de ruedas

Antonio Hernández Sánchez, vendedor de dulces, quien desde hace 16 años se traslada en silla de ruedas, cuestionó que las propuestas que se hicieron en el pasado se quedaran en el papel, mientras la verdadera persona con discapacidad no tiene derecho a la movilidad.

Dijo que él ha participado en foros, pero no hay mejora, todos los días se batalla, la rampa prometida para él transporte público no existe y ellas (las personas con discapacidad) deben de esperar tres o cuatro horas esperando que los levante una unidad.

Señaló que es un tema de concesionarios que no pagan a los choferes y dijo que de nada sirve que el servicio sea gratis para ellos si no los levantan, además de que en el servicio de RUTA no se respetan los espacios para personas con discapacidad.