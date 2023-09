Desde Puebla, la Coordinadora Nacional de Defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum Pardo, llamó a militantes y simpatizantes a crear los Comités de Defensa de la Transformación, con el objetivo de organizarse para el próximo año, comprometerse a la unidad e insistió en que no se debe volver al pasado, y en 2024 hay una decisión trascendental sin hay marcha atrás.

Durante el evento en el Centro Expositor, en el que se reunieron miles de simpatizantes para presenciar la Firma del Acuerdo de Unidad para la Transformación en Puebla, la aspirante estuvo acompañada del líder nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo; del Gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, además de los aspirantes a coordinar los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, Sheinbaum Pardo llamó mantener la unidad.

Previo al evento público, pidió a los consejeros estatales de Morena anteponer las simpatías hacia alguien y ver por el Pueblo de México. Sostuvo, además, que en Puebla no se ha excluido a nadie.

Sheinbaum Pardo destacó que, desde su designación, ha visitado ocho estados del país en los que ha sentido felicidad porque "el pueblo sabe" sabe que continuará la Cuarta Transformación. Además, recordó que se hizo realizad la frase de 2008 “Estaríamos mejor con López Obrador” y destacó la labor del presidente a cinco años del gobierno federal.

Sostuvo que se está mejor en la economía, hay becas, obras como los trenes, no se incrementaron los impuestos, ni se endeudó.

“La gran mayoría de los mexicanos sabe que el único camino para México es la Cuarta Transformación, que no queremos volver al pasado de corrupción, de privilegios, que generó pobreza, que generó desigualdades, por eso ahora estamos recorriendo al país, para hacer esta gira que se llama ‘La Esperanza Nos Une’, porque la esperanza del pueblo de México, no está en el pasado, la esperanza del pueblo de México está con la Cuarta Transformación’’, destacó.

Para lograrlo, consideró fundamental seguir con los programas sociales y obras de infraestructura de López Obrador pero, además, señaló que es necesario poner en marcha el Plan C, que consiste en ganar la Presidencia de la República y la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y de Senadores, para poner en marcha las reformas que necesita el país para seguir generando bienestar para el pueblo de México.

“Todos y todas los que estamos aquí tenemos una gran responsabilidad, una responsabilidad que significa que en el camino que viene, en este y el próximo año, hacer nuevamente historia en nuestro país”, resaltó.

La aspirante insistió en que no se tiene que volver al pasado, y señaló que en 2024 hay una decisión trascendental y no hay marcha atrás.

Sheinbaum convocó a militantes y simpatizantes a crear los Comités de Defensa de la Transformación, para organizarse rumbo a las elecciones de 2024.

“Vamos a generar las condiciones para hacer lo que todos llamamos, el Plan C, que significa que haya Transformación en todos los Poderes de la Unión, no solamente en el Ejecutivo, no solo en el Legislativo, sino que debe de tener cambios también en el Poder Judicial, que se transforme la Suprema Corte de Justicia, que se transforme el Poder Judicial para que la justicia llegue al más pobre, para que la justicia llegue a las mujeres, para que la justicia sea realmente lo que quiere el anhelo del pueblo de México”, puntualizó.

La ex jefa de gobierno sostuvo que mantiene los principios del movimiento, y destacó que nunca se va a traicionar al pueblo de México, e irán juntos para que siga la cuarta transformación.

Mario Delgado

Durante su intervención, Mario Delgado Carrillo leyó el documento de unidad para la transformación, asegurando que todas las personas que suscriben el Acuerdo de Unidad por la Transformación enriquecen y suman positivamente al movimiento, mismo que será una base del proyecto; además, destacó el trabajo del gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina

Indicó que, a menos de nueve meses de la elección presidencial, sólo hay dos caminos, y uno de ellos es cerrar el paso a que retornen los corruptos a gobernar, destacando que se están sumando personas de buena voluntad, y todos caben.

Las corcholatas presentes

Por parte de las aspirantes mujeres estuvieron presentes: Olivia Salomón Vibaldo, Claudia Rivera Vivanco, Lizette Sánchez García, Rosario Orozco Caballero, entre otras.

En el caso de los hombres: Alejandro Armenta Mier, Julio Huerta Gómez, Ignacio Mier Velazco, Antonio Gali López, Melitón Lozano Pérez, Julio Lorenzini, entre otros.