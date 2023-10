Lizeth Sánchez García advirtió que su trabajo de más de cuatro la respalda para ganar la encuesta y coordinar los Comités de la Defensa de la Cuarta Transformación en Puebla, y anunció que en los siguientes días redoblará su camino en tierra, además advirtió que lo que no se hizo con tiempo, no se puede lograr de la noche a la mañana.

En entrevista con Intolerancia Diario al hablar del Triunfo como visitante del pasado sábado, señaló que es producto del movimiento de unidad el que termina ganando el proyecto.

“Darnos cuenta que la Cuarta Transformación está más fuerte, y no importa si somos PT como es mi caso, o Morena o Verde, lo que importa es la trayectoria política, el tiempo que hemos creído en el proyecto junto a Andrés Manuel López Obrador mismo que avanza”.

Explicó que el resultado es parte de la congruencia política con la que se han manejado, “el que los consejeros estatales de Morena hayan votado porque ellos son representantes en sus regiones, y han sido testigos del trabajo que Liz Sánchez viene realizando no de ahora porque quiere ser coordinadora de los comités de la Cuatro T, sino desde hace tiempo, y ello da legitimidad a su elección”.

Sobre la decisión de registrarse, reconoció que no pensaba registrarse porque pensaba que sería como en los acuerdos nacionales donde entró Noroña, y en Morena harían su proceso interno de manera correcta.

Comentó que hace poco más de una semana se tuvo una reunión con Claudia Sheinbaum, y Mario Delgado le dijo que se inscribiera, y dudó porque era el Consejo de Morena, y ella no tenía un solo consejero, pero la idea era ver si tenía legitimidad en la izquierda, de ser así la avalarían los consejeros.

Respecto a cuándo tomó la decisión de buscar gobernar a Puebla, recordó que hace más de cuatro años que recorre el estado, viendo la cara de la gente más pobre, ayudando a cambiar realidades, y un año antes, hubo gente que le dijo “ojalá y usted sea la gobernadora, se necesita gente como usted”

“De momento fue una voz muy recurrente, entonces pensé que estaban viendo algo en mí que yo no, y en la navidad del año pasado, me quedé pensando, y realmente me gusta servir al Pueblo, cuando abrazo a alguien y le doy una palabra de esperanza, y si realmente soy una mujer que le gusta hacer su trabajo, estar en contacto con la gente además de sentir impotencia de no poder ayudar a tanta gente, hay que estar en una posición que permita ayudar a más gente pobre”

Liz Sánchez recordó que estudió en la Upaep, Ciencias Políticas, todo de derecha, sin entrar en la política porque todo mundo se traicionaba, y trabaje doce años en grupo modelo, y aprendí que todo es política y no iba a dejar de ser una persona más y llegarían los hijos de los jefes de los jefes.

Indicó que desde 2006 con Andrés Manuel veía la lucha, “Yo siempre he creído en la izquierda con justicia social, la igualdad, el tema de acabar con la pobreza. Un día alguien me dijo que me sumara a la campaña, se necesitaba un suplente en la candidatura a la diputación federal de San Martín por el PT, y me había afiliado, y de ahí comencé activamente”.

Mes decisivo

La aspirante dijo lo que hará en este mes, “seguir caminando con más fuerza, a seguir junto al Pueblo, los que no conocen a Liz Sánchez que me ayuden, he pedido la ayuda del Pueblo, que ayuden de boca en boca para ganar la encuesta".

“Liz Sánchez es un perfil competitivo que viene de abajo, y puede encabezar los destinos de este estado siendo coordinadora de los Comités de la Cuatro T, estamos cerrando muy fuerte, y lo que no se haya hecho, sabemos que es difícil que de la noche a la mañana se logre, llevo cuatro años caminando Puebla y toda esa gente que ha visitado recuerden a Liz Sánchez, y en la encuesta Liz Sánchez es la respuesta”.

Manuel Díaz Cid

Al preguntarle su opinión de Manuel Díaz Cid, quien era considerado el ideólogo de la derecha, calificó “Mi maestro en todos los sentidos, si algo me inspiraba a seguir estudiando, era Don Manuel, todas sus clases eran una historia, parece que se vivía en ese momento, daba el conocimiento como si se estuviera viendo una película en ese instante, por eso cuando vi el tema de la política, quería ser analista porque era titular del Instituto de Investigaciones Motolinía".