Ante el alto costo que representa cumplir con la verificación vehicular en Puebla, el diputado por Morena, Iván Herrera Villagómez, presentó una propuesta para que esta sea anual y no cada seis meses, al asegurar que los propietarios deben gastar entre seis mil y diez mil pesos para que los vehículos sean aprobados.

Señaló que los poblanos están cumpliendo, pero de acuerdo con reportes de especialistas, el cambio de un catalizador genérico cuesta al menos cuatro mil pesos, y el original ocho mil pesos, y si se suma el costo de la afinación que son dos mil pesos, el propietario está gastando diez mil pesos cada seis meses, afectando duramente su economía.

Dijo que se observa una problemática que ha tenido que enfrentar la ciudadanía, como lo es que no existen los suficientes verificentros foráneos, y el más grave es el gasto que han tenido que hacer solo para pasar la verificación del primer semestre.

Señaló que es deber, como protectores de los ciudadanos, legislar y establecer una política pública que sea benéfica para los ciudadanos y que afecte en lo menos posible sus bolsillos y su salud.

Indicó que bajo este orden de ideas y, con el propósito de mejorar la calidad de vida de las y los poblanos, así como preservar el medio ambiente resulta fundamental que la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial del Estado modifique el periodo de verificación vehicular la cual tiene como único fin coadyuvar la mejora en su calidad de vida.

Aclaró que no existe oposición a que el programa de verificación vehicular se implemente, sino que, lo que se propone es que el programa se implemente de manera anual y no bimestral, con el objetivo de que los ciudadanos no se vean afectados en su economía cada seis meses que esta vigente el programa, ya que como se dijo anteriormente implica que la ciudadanía realice un gasto de diez mil pesos de manera semestral.