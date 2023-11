Rodrigo Abdala, aspirante a la candidatura para la presidencia municipal de Puebla capital, externó que su inscripción al cargo que se definirá en próximos meses es legítima, por lo que enfocará todos sus esfuerzos para lograr la candidatura y gobernar la cuarta ciudad más importante de todo México.

“Hoy me toca hablar por mí, por mis acciones y resultados que siempre han estado basados en absoluta probidad; mis cartas credenciales están demostradas. Me he desempeñado en el terreno público durante muchos años, como asesor legislativo, como legislador, como funcionario público. No soy un improvisado” afirmó el ex delegado de los programas del Bienestar en Puebla.

En el mismo sentido, Rodrigo Abdala, aseveró que su trabajo solo ha buscado incidir de manera positiva siempre con la consigna de velar por el bienestar de las y los ciudadanos de Puebla.

“Mi vida política y como funcionario ha sido -y lo será siempre- motivada para incidir de manera positiva en mi entorno; he tomado decisiones o he ayudado a tomarlas para engrandecer la vida de mi ciudad, de mi estado y de mi país”.

Por último, Abdala, enfatizó sobre la necesidad de transitar en unidad y con objetivos en común para que los resultados sean favorables.