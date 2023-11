Al cerrarse el registro de aspirantes a las coordinaciones a diputaciones locales, federales, así como presidencias municipales, por Morena cuatro miembros de la comunidad LGBT de Puebla se inscribieron para poder ocupar un cargo de elección popular por el principio de mayoría, dos buscan ser candidatas en el Distrito Federal 12, el más panista de la capital.

Los cuatro registros que están siendo evaluados y que serán confirmados el próximo 3 de enero corresponden a Betuky, primer aspirante no binario que busca la coordinación de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en el municipio de Huejotzingo.

Hannah Cervantes, mujer transgénero informó que se inscribió en dos espacios, el distrito local 19, y el federal 12, ambos con cabecera en la capital.

Tuss Fernández, hombre transgénero se registró para el distrito local 17, con cabecera en la capital que comprende la zona de Mayorazgo.

Maite Rivera Vivanco en el distrito federal 12, considerado el de mayor influencia panista en la capital del estado.

Dejen de ignorar a la comunidad: Hannah Cervantes

En entrevista con Intolerancia Diario, Hannah Cervantes, quien fuera la primera mujer transgénero en buscar una coordinación estatal de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, señaló que se encuentra registrada en dos posiciones, la primera para la Diputación Federal 12, que es el lugar donde históricamente el Partido Acción Nacional (PAN) ha recibido más votos.

Comentó que no es la única de la comunidad, ya que está su compañera Maite Rivera Vivanco, por lo que se puede ganar el distrito, y señaló que se necesita visibilidad, romper paradigmas, abrir caminos, los espacios en vida democrática para poder enfrentar los problemas que tiene la sociedad, desde la perspectiva de género, de la inclusión ante la comunidad LGBT.

El otro distrito donde se inscribió es el 19 local, que abarca colonias como “La Popular”, que es el lugar donde nació en una familia pobre que ha trabajado por salir adelante, y ella será la primera en obtener un título universitario, además la primer mujer transgénero egresada de la Facultad de Administración de la BUAP con el título de licenciada en administración pública.

Señaló que se busca el bienestar para tener una vida más digna, justa equitativa e incluyente para todas y todos, y aclaró que no están peleados con ningún sector de la sociedad, aclarando que no milita en ningún partido, por lo tanto no hay conflicto.

Expresó que se está abriendo camino de manera difícil con controversias, con obstáculos, con la exclusión, pero no se darán por vencidas, y expresó que tienen claro que hay que materializar un proyecto social el cual busca cambiar las condiciones de vida de la gente.

Señaló que en su caso, siendo menor de 25 años, se ha subestimado a la juventud, se les hace a un lado, se cuestiona la capacidad para poder desempeñar un puesto público.

“También han subestimado a la comunidad LGBT, a las mujeres, y es tiempo porque si en estos momentos no se pelean esos espacios, y se logra la inclusión cada vez va a costar más trabajo”.

Hannah Cervantes aclaró que ella conoce su función en caso de llegar a alguna de las legislaturas, que no es el hacer obra pública, sino el hacer leyes, el terminar con lagunas legales, y si es posible la gestión se hará con un compromiso social.