La diputada federal, Ana Teresa Aranda Orozco, dijo que está lista para dar la batalla contra Morena en caso de que sea designada en la segunda fórmula al Senado, junto con Rocío Sánchez de la Vega, e indicó que en la política no existen imposibles.

Explicó que tiene doble registro para buscar la cámara alta, el primero fue para llegar al Senado por el principio de representación proporcional, donde cada estado propone una formula, y ahí va en fórmula con Verónica Sobrado.

“Será el 16 de diciembre cuando el Consejo Nacional defina los lugares de cada una de las fórmulas que registraron los estados, y espero estar en las primeras para poder alcanzar el Senado luego de que hace algunos años me quedé a poquitos votos de ser senadora”.

Explicó que en la formula por el principio de mayoría, la primera le correspondió al PRI, y prácticamente se asegura que entren al Senado como primera minoría, entonces el reto es realmente para la segunda fórmula que debe trabajar más para poder ocupar un espacio.

Indicó que está acostumbrada a los retos y, sobre todo, cuando son difíciles porque ha sabido enfrentarse en situaciones complicadas cuando pocos pensaban que Acción Nacional saldría adelante.

Advirtió que si se sintiera derrotada, ni siquiera hubiera presentado su solicitud de registro para la fórmula de mayoría, pero siente que con Xóchitl se pueden tener buenos resultados y enfrentar a un sistema que ha dañado al país, y desde el Senado se pueden hacer importantes reformas para revertir el retroceso.

Respecto a su interés de buscar la presidencia municipal, dijo que como una panista real hay que estar donde se deba estar a disposición del partido y hacer el trabajo: “Hacer bien lo que estás haciendo, la chamba que entregó la ciudadanía, que es ser diputada, estás cumpliendo”.

Recordó que van dos veces buscó la presidencia municipal: “En 1989 fui candidata del PAN, y en 2007 intenté pero no gané la asamblea y no la gané, pese a que tenía todo porque había sido secretaria de Desarrollo Social y me conocía el 65 por ciento de los poblanos, y tenía calificación excelente, y ahora se tiene que ver dónde se pueden dar los mejores resultados”.

La consejera nacional vitalicia del PAN dijo que lo importante es que el partido está recuperando su mística, y se ha trabajado bien con los aliados, y de manera unida serán un bloque fuerte para enfrentar al sistema.