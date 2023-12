Durante el proceso interno de Morena para la selección del perfil más calificado para la precandidatura a la presidencia municipal de Puebla capital, Rodrigo Abdala, aspirante a dicha posición política, expresó que “la noción de unidad se basa en la lealtad a mis convicciones porque esa ha sido mi mejor carta de credencial”.

“Quienes me conocen, saben de mi compromiso como fundador de Morena en Puebla, porque no he militado en otros partidos y quienes se han sumado a nuestro movimiento, les he brindado mi amistad y mi apoyo” afirmó Rodrigo Abdala al referirse al abultado número de aspirantes de su partido a la alcaldía de Puebla.

Al ser cuestionado sobre la amplia competencia en el proceso interno de Morena, Rodrigo Abdala comentó que es precisamente esa participación lo que hace a Morena el partido más incluyente en la historia de México.

“Ayudé a instituir el único partido donde la participación de la gente dicta las decisiones de poder” recalcó.

“Creo en la fuerza de la unidad, porque esa fue la clave del éxito electoral para que en 2018 se lograra la presidencia de la República” subrayó Rodrigo Abdala quien considera contar con el liderazgo moral de la transformación para recuperar la capital de Puebla.