Al cumplir un año al frente de la Junta de Gobierno del Congreso de Puebla, el diputado local, Eduardo Castillo, llamó a sus compañeros de todas las bancadas a respetar el recinto legislativo, que las campañas electorales se hagan afuera, y al interior se privilegie el trabajo por los ciudadanos.

“La petición es que no cometamos los errores del pasado que nos preocuparán en el presente. En materia electoral que sepan qué decir, cómo dirigirse a la ciudadanía, y lo que digan sea con justificación, sin prometerle al Pueblo lo que no se puede cumplir”.

Recordó que esta semana concluye el Primer Período del Tercer Año Legislativo con la aprobación del Presupuesto de Egresos, y el Informe de Gobierno de Sergio Salomón Céspedes Peregrina.

En ese sentido, explicó que se cierra el año con el paquete económico con la aprobación de las leyes de ingresos de ayuntamientos, siendo que faltaron dos que no llegaron.

Castillo López indicó que se trata de un cierre fuerte, y calificó 2023 como un año de trabajo, diálogo, esfuerzo, consenso, participación, acuerdo y respeto.

Reconoció a los demás integrantes de la Junta de Gobierno así como diputados que han dado todo y presentado reformas importantes para Puebla.

En otro punto, reiteró que el recinto se tiene que respetar, las campañas electorales que son una parte de la democracia, y que se espera estén a la altura de lo que los ciudadanos esperan, se lleven a cabo fuera del Congreso.

Dijo que como presidente de la Junta de Gobierno seguirá escuchando a cada uno de los diputados, buscando que los siguientes dos períodos sean de avance.

Por otra parte, reveló que no se designarán este año a los dos magistrados del Poder Judicial que faltan una vez que no han llegado las ternas, y dijo que no se afecta el trabajo.

Finalmente, dijo que en el caso nombramiento del nuevo auditor superior, no existe fecha para emitir la convocatoria, y la Auditoría Superior del Estado (ASE) sigue trabajando en la revisión de las cuentas públicas.