Un total de 12 integrantes de la comunidad LGBT anunciaron que buscan una candidatura de Morena para el 2024 y esperan llegar al Congreso de la Unión, así como del estado para que se proponga una agenda de género.

En conferencia de prensa Mayte Rivera Vivanco, enlace de Morena con el coordinador Alejandro Armenta, señaló la importancia de que haya una agenda de género en los congresos para erradicar la discriminación.

Recordó la violencia que se vive de manera constante en contra de diversos grupos, en ocasiones con trágicos desenlaces, y desde las tribunas de los congresos se podrá escuchar la voz de los grupos.

Señaló que Morena es el único partido que desde su origen ha tenido contemplada la diversidad sexual, y ahora se va a pedir que se cumpla con la ley, e indicó que es el momento de ser visibles.

Tuss Demian Fernández recordó que en los estatutos de Morena se debe defender la diversidad sexual, y se espera que se contemplen perfiles de la comunidad, mismos que tienen preparación y han realizado trabajo para que se lograran las reformas.

#Política 🔴 Integrantes de la comunidad LGBTIQ+, en compañía de @MayteRiveraV, hacen de conocimiento público sus intenciones de participar en las próximas elecciones. 🏳️‍🌈



Vía @CristopherDam

En tanto Hannah Cervantes, mujer transgénero, insistió en que se necesita visibilidad, romper paradigmas, abrir caminos, los espacios en vida democrática para poder enfrentar los problemas que tiene la sociedad, desde la perspectiva de género, de la inclusión ante la comunidad LGBT.

Expresó que en la agenda se busca el bienestar para tener una vida más digna, justa equitativa e incluyente para todas y todos. Además, aclaró que no están peleados con ningún sector de la sociedad y no milita en ningún partido, por lo tanto no hay conflicto.

Expresó que se está abriendo camino de manera difícil con controversias, con obstáculos, con la exclusión, pero no se darán por vencidos y expresó que tienen claro que hay que materializar un proyecto social el cual busca cambiar las condiciones de vida de la gente.

La lista de personas con interés en participar por una regiduría en los ayuntamientos son:

Juan Manuel Flores Herrera

María Fernanda Sosa Osorio

Alexis Rosandra Toledo Berlín

Adán Cuamatzi Cuamatzi

Por otro lado, Tuss Demian Fernández H., Hannah Fernanda Cervantes Cervantes, Daniel Alonso Toxqui Aquino, Onán Vásquez Chávez, Blanca Estela Aarún López, María Lizeth Reynoso Naveja, Joaquín Gerardo Sosa Osorio y Mayte Rivera Vivanco, irán por las diputaciones.