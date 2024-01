El desabasto de medicamentos permanece, el servicio es deficiente y el mantenimiento inexistente en el sistema de salud federal en Puebla.

Así lo aseveró el diputado federal, Mario Riestra Piña, al indicar que en Puebla solo hay promesas para construir el Hospital de Amozoc y San Alejandro sigue sin operar.

“El IMSS en muchos centros de salud de Puebla se ha convertido en una máquina de sufrimiento”, sostuvo.

Por lo tanto, indicó que es inadmisible que a menos de nueve meses de que concluya su administración, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador siga prometiendo un sistema de salud mejor que el de Dinamarca.

“Hemos documentado chinches, cucarachas, ratas, elevadores que no funcionan, tuberías fracturadas, ha llovido en los quirófanos, falta de análisis de laboratorio, centros de salud sin agua y muchas otras que no son normales no solo no en Dinamarca, sino también en este país”, refirió el legislador por el Distrito 12.

El legislador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) insistió que es como una burla que el Presidente reitere que el sistema de salud mexicano será uno de los mejores del mundo.

"Vivimos una crisis en materia de salud. Nos han prometido que el sistema de salud se asemejaría a Dinamarca, pero en el estado de Puebla tristemente está todavía mucho más lejos de lo que está a nivel nacional".

Y es que señaló se sigue presentando desabasto de medicinas, deficientes servicios de salud y falta de mantenimiento en los diferentes hospitales del país.

Dio por ejemplo el caso de Puebla, donde siguen pendientes los trabajos de la construcción del hospital de Amozoc y tampoco se han inaugurado la reedificación del hospital San Alejandro del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

De este modo, acusó que el gobierno federal se asuma humanista, sin embargo, las autoridades no hacen nada para evitar el dolor y sufrimiento de las personas.

"Es imposible que, si en casi seis años no brindaron los resultados necesarios, lo vayan a conseguir en el último semestre de la presente administración. Miente el presidente cuando asegura que heredará un sistema de salud de primer mundo".

En tanto, señaló que se siguen presentando problemas de mantenimiento, como goteras, fallas en los elevadores, plagas y falta de consultas médicas en el hospital de La Margarita del IMSS.